Por qué no juegan Nestory Irankunda y Connor Metcalfe en Estados Unidos vs. Australia en el partido por el Mundial 2026

Australia ssorprende al dejar en la banca a dos jugadores claves que fueron figuras en el debut ante Turquía.

Estados Unidos llega al duelo ante Australia con la confianza en alza tras su debut en el Mundial 2026, donde sorprendió a todos con una contundente victoria por 4 a 1 frente a Paraguay, mostrando un nivel alto en todas sus líneas.

Ante los guaraníes, los dirigidos por Mauricio Pochettino destacaron por su intensidad, presión alta y eficacia ofensiva, factores que les permitieron dominar el encuentro y generar altas expectativas de cara a su segundo partido en la fase de grupos.

Los Socceroos, por su parte, también quieren asegurar su boleto a los dieciseisavos de final, luego de haber superado de forma sorpresiva pero con autoridad a la Turquía de Arda Güler por 2 a 0.

Las grandes ausencias de Australia ante Estados Unidos

Sin embargo, la atención en la previa del compromiso se ha centrado en la ausencia de dos piezas importantes del conjunto australiano: Nestory Irankunda y Connor Metcalfe.

Ambos jugadores vienen de ser protagonistas en el triunfo ante Turquía, donde incluso Metcalfe también se hizo presente en el marcador, sumándose al gol de Irankunda, pero ahora no aparecen en la formación inicial para este encuentro.

Nestory Irankunda celebrando su gol ante Turquía a lo Tim Cahill | FOTO: Stu Forster/Getty Images

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Su ausencia no responde a lesiones ni problemas disciplinarios confirmados, sino a una decisión técnica del entrenador Tony Popovic, quien optó por modificar el esquema para este compromiso, priorizando un planteamiento más equilibrado ante el poderío físico y ofensivo de Estados Unidos.

A pesar de ello, tanto Irankunda como Metcalfe están en la banca de suplentes, por lo que habrá que ver si finalmente suman minutos en el desarrollo del encuentro.

Datos claves…

Estados Unidos llega tras golear 4-1 a Paraguay en su debut en el Mundial 2026.

El equipo de Mauricio Pochettino mostró alta intensidad, presión alta y gran eficacia ofensiva.

Australia venció 2-0 a Turquía en su estreno, con gran solidez defensiva y orden táctico.

Nestory Irankunda y Connor Metcalfe quedaron fuera del once inicial ante Estados Unidos.