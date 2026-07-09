El elenco dirigido por Didier Deschamps quiere ratificar su protagonismo ante una de sus principales amenazas en la cita planetaria.

La Copa Mundial 2026 tiene un partidazo en sus cuartos de final: Francia enfrentará a Marruecos en una definición de alto calibre. El equipo que logre la victoria ingresará a la ronda de los cuatro mejores.

En el caso del combinado galo, que es dirigido por Didier Deschamps, intentará ratificar su solida actuación en la cita planetaria. Ya dejó en el camino a Suecia (3-0) y Paraguay (1-0) en las fases anteriores.

Por su parte, la selección marroquí, encabezada por el cuerpo técnico de Mohamed Ouahbi, quiere dar el gran batacazo del torneo internacional. Avanzó tras eliminar a Países Bajos (vía penales) y Canadá (3-0).

¿Contra quién jugará el vencedor de esta llave? Ello ya está definido por el sistema de la competencia FIFA: el rival saldrá del compromiso entre España y Bélgica (10/07 a las 15:00 horas de Chile). Las semifinales prometen emoción.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

España o Bëlgica, el rival de Francia (si es que clasifica) en la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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¿Contra quién juega Francia si le gana a Marruecos?

Si logra imponerse sobre su símil marroquí, la selección francesa enfrentará a España o Bélgica en las semifinales de la Copa Mundial 2026.

¿Cuándo jugaría Francia en semifinales de la Copa Mundial 2026?

En caso de clasificar, Francia se medirá contra España o Bélgica el martes 14 de julio. Tal cruce está pactado para las 15:00 horas de Chile en AT&T Stadium, ubicado en Dallas.