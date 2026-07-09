¿Por qué no juega Ismael Saibari en Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026?

El delantero Ismael Saibari será baja para el duelo de cuartos de final ante Francia. Conoce el motivo que lo dejó fuera del partido.

Con los cuartos de final del Mundial 2026 en marcha, las distintas selecciones no solo deben preocuparse por el rendimiento dentro de la cancha, sino también por las bajas que pueden condicionar sus aspiraciones en la Copa del Mundo.

En ese contexto, la Selección de Francia y la Selección de Marruecos se preparan para protagonizar uno de los duelos más atractivos de esta fase, en un nuevo capítulo de una rivalidad que quedó marcada tras el histórico cruce de semifinales del Mundial de Qatar 2022.

Los “Leones del Atlas” intentarán volver a hacer historia y alcanzar nuevamente una instancia inédita para el fútbol africano. Sin embargo, el conjunto marroquí recibió una mala noticia antes del esperado enfrentamiento. ¿Qué pasó?

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Ismael Saibari es baja para enfrentar a Francia

El delantero Ismael Saibari no será parte del duelo entre franceses y marroquíes debido a una lesión muscular que sufrió durante el partido de octavos de final ante Canadá.

El actual futbolista del Bayern Munich presentó molestias físicas en la zona posterior del muslo y tuvo que abandonar el encuentro antes del pitazo final, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico de Marruecos.

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Saibari tendrá que cruzar los dedos para que Marruecos avance y pueda volver a estar disponible en el Mundial 2026 | FOTO: David Ramos/Getty Images

Con el paso de los días, el atacante de 25 años no logró recuperarse completamente y quedó descartado para enfrentar a Les Blues en los cuartos de final.

La ausencia de Saibari representa un duro golpe para Marruecos, ya que el nacido en Tarrasa, España, venía siendo una de las grandes figuras del equipo durante la Copa del Mundo, registrando tres anotaciones en el torneo.

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¿A qué hora es el partido entre Francia y Marruecos?

El Francia versus Marruecos, partido de cuartos de final del Mundial 2026, se disputa este jueves, 9 de julio de 2026 a las 16:00 horas de Chile continental.