¿Transmite CHV? Así se podrá ver EN VIVO y ONLINE el partido entre Francia y Marruecos por el Mundial

El conjunto francés enfrenta a Marruecos con la misión de meterse en las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026.

Este jueves 9 de julio se vivirá un verdadero partidazo en el Mundial de Norteamérica 2026, toda vez que Francia enfrentará a Marruecos por un lugar en las semifinales de la presente cita mundialista.

El conjunto francés tiene entre ceja y ceja el título de la Copa del Mundo, ya que todavía tiene la espina clavada por la final de Qatar 2022 ante Argentina y buscará en Estados Unidos su tercer título mundial.

Al frente estará Marruecos, equipo que sin las mismas luces que los franceses ha logrado posicionarse como una verdadera potencia en el fútbol mundial y ya lo demostró el año pasado siendo campeón Sub 20.

Marruecos quiere dar la sorpresa ante Francia. | Foto: Getty Images

Lamentablemente para los fanáticos de Chile que esperaban ver el partido por TV abierta a través de Chilevisión, eso no sucederá ya que el canal no tiene los derechos de todos los partidos y el Francia vs. Marruecos sólo se podrá ver por plataformas de pago.

D Sports en la televisión; DGO y Paramount+ a través de internet serán las únicas formas de ver al último subcampeón del mundo enfrentar a Hakimi y compañía buscando las semifinales de la Copa del Mundo.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Francia y Marruecos juegan este jueves 9 de julio por un cupo en semifinales.

El canal chileno Chilevisión no transmitirá este partido por televisión abierta.

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