Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Mundial 2026

¿Transmite CHV? Así se podrá ver EN VIVO y ONLINE el partido entre Francia y Marruecos por el Mundial

El conjunto francés enfrenta a Marruecos con la misión de meterse en las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026.

Alarma de partidazo en el Mundial.
© Getty ImagesAlarma de partidazo en el Mundial.

Este jueves 9 de julio se vivirá un verdadero partidazo en el Mundial de Norteamérica 2026, toda vez que Francia enfrentará a Marruecos por un lugar en las semifinales de la presente cita mundialista.

El conjunto francés tiene entre ceja y ceja el título de la Copa del Mundo, ya que todavía tiene la espina clavada por la final de Qatar 2022 ante Argentina y buscará en Estados Unidos su tercer título mundial.

+ Seguinos en

Al frente estará Marruecos, equipo que sin las mismas luces que los franceses ha logrado posicionarse como una verdadera potencia en el fútbol mundial y ya lo demostró el año pasado siendo campeón Sub 20.

Marruecos quiere dar la sorpresa ante Francia. | Foto: Getty Images

Marruecos quiere dar la sorpresa ante Francia. | Foto: Getty Images

Lamentablemente para los fanáticos de Chile que esperaban ver el partido por TV abierta a través de Chilevisión, eso no sucederá ya que el canal no tiene los derechos de todos los partidos y el Francia vs. Marruecos sólo se podrá ver por plataformas de pago.

D Sports en la televisión; DGO y Paramount+ a través de internet serán las únicas formas de ver al último subcampeón del mundo enfrentar a Hakimi y compañía buscando las semifinales de la Copa del Mundo.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Ver también

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 9 de julio y cómo ver en Chile

En síntesis

  • Francia y Marruecos juegan este jueves 9 de julio por un cupo en semifinales.
  • El canal chileno Chilevisión no transmitirá este partido por televisión abierta.
  • El juego se verá solo por las plataformas de pago DSports, DGO y Paramount+.
Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones