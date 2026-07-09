Si Marruecos le gana a Francia: ¿contra quién juega en semis de la Copa Mundial 2026?

El combinado africano quiere dar el gran batacazo de la cita internacional. Tendrá que eliminar al principal candidato al título.

La Copa Mundial 2026 tiene una definición de infarto: Marruecos intentará lograr la hazaña contra Francia. Un encuentro que genera todo tipo de emociones en los cuartos de final del torneo.

Por el lado del combinado africano, encabezado por Achraf Hakimi, quiere conseguir el batacazo y dejar en el camino a uno de los principales candidatos al título. Ya eliminó a Países Bajos y Canadá.

En tanto, la selección francesa tiene todos los focos sobre sí. Y cómo no, si ha ganado todos los partidos que ha jugado en este certamen: en dieciseisavos se impuso sobre Suecia y luego hizo lo mismo contra Paraguay.

¿Contra quién jugará el equipo que logre la victoria? La escuadra que consiga boletos rumbo a semifinales, tendrá que esperar por su contrincante: será España o Bélgica (que se enfrentarán este 10 de julio a las 15:00 horas de Chile).

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Marruecos intentará eliminar a Francia en la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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¿Contra quién juega Marruecos si le gana a Francia?

Si es que logra derrotar al elenco galo, el conjunto marroquí disputará las semifinales contra España o Bélgica en la Copa Mundial 2026.

¿Cuándo jugaría Marruecos en la Copa Mundial 2026?

En caso de acceder a la ronda de los cuatro mejores, Marruecos se medirá contra España o Bélgica el martes 14 de julio. El cruce está programado para las 15:00 horas de Chile en el AT&T Stadium, ubicado en Dallas.