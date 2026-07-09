El entrenador Didier Deschamps vuelve a dejar al margen a varias figuras para este partido decisivo por los cuartos de final del Mundial 2026.

Este jueves comienzan los cuartos de final del Mundial 2026 con el partido entre Francia y Marruecos, donde se define al primer semifinalista de esta Copa del Mundo.

Los franceses son los grandes favoritos por la sólida campaña que han hecho, pues están invictos y ganando todos sus partidos hasta el momento. Aquello sumado al amplio y rico plantel con el que cuenta el entrenador Didier Deschamps.

Por ello que el técnico galo ha tenido que dejar fuera a varios nombres importantes, que incluso son figuras en sus clubes en Europa.

Entre los que estarán en la banca esta jornada están el volante Aurélien Tchouaméni del Real Madrid, quien venía arrastrando algunas molestias físicas y lo siguen llevando con cuidado.

Aurélien Tchouaméni sigue entre algodones en Francia. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Tampoco serán de la partida el atacante Rayan Cherki del Manchester City y el puntero Bradley Barcola del Paris Saint-Germain, ellos netamente por decisión técnica.

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El primero tiende a ingresar en el complemento para refrescar la ofensiva, mientras que Barcola ha ido alternando con su compañero Désiré Doué, también del PSG.

Además de ellos, hay otros nombres importantes que también están como alternativas, como Ibrahima Konaté, Malo Gusto, Lucas y Theo Hernández, N’Golo Kanté, Warren Zaire-Emery y Marcus Thuram.

La formación de Francia vs. Marruecos: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Kone, Adrien Rabiot, Michel Olise; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Désiré Doué.

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¿A qué hora es el partido de Francia vs. Marruecos?

El partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 se disputa este jueves 9 de julio a las 16:00 horas en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos.

En síntesis