Con su doblete, el astro de los galos llega a 14 tantos y supera a enormes leyendas del fútbol mundial.

Kylian Mbappé volvió a aparecer en una Copa del Mundo y, como ya es costumbre, lo hizo con goles. El delantero francés marcó el 1-0 ante Senegal en el debut de Francia en el Mundial 2026, y cuando el encuentro expiraba, puso el 3 a 1 final a favor de los galos.

Con estas anotaciones, el atacante alcanzó los 14 goles en Copas del Mundo, una cifra que lo mete aún más en la élite histórica de los máximos artilleros. En apenas su tercer Mundial, Mbappé mantiene una eficacia demoledora en el máximo escenario del fútbol.

El nuevo registro tiene un valor histórico aún mayor, ya que no solo dejó atrás a Pelé (12 goles), sino que ahora también le permite igualar a Gerd Müller (14 goles), otra de las grandes leyendas del fútbol mundial.

Kylian Mbappé llega a 14 goles en Mundiales (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Además, el francés ya había alcanzado los 13 goles, con lo que había logrado igualar momentáneamente a Lionel Messi, quien llegó a esa cifra tras disputar cinco Copas del Mundo. La diferencia de contexto vuelve a resaltar la dimensión de lo que está logrando Mbappé.

Este presente no hace más que confirmar el impacto del delantero en la historia reciente. Campeón del mundo en 2018 y figura en Qatar 2022, Mbappé llega a 2026 en plena madurez y con un ritmo goleador que lo proyecta a romper más récords.

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Con varios partidos aún por disputar en este Mundial, todo indica que Mbappé no se detendrá aquí. Con 14 goles, ya mira de cerca la cima histórica y el récord de Miroslav Klose (16 goles), que ahora aparece como su próximo gran objetivo.

Así está la tabla de goleadores de Mundiales