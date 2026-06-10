Uruguay en el Mundial 2026: Lista de convocados, camiseta y su fixture en la fase de grupos

La Selección de Uruguay tiene todo preparado para su presentación en el Mundial 2026.

Este jueves comienza el Mundial 2026, en donde las distintas selecciones buscarán quedarse con el trofeo más codiciado del fútbol y convertirse en campeones del mundo, en la que tan solo uno logrará aquel objetivo.

Uno de los equipos que llega con expectativas a esta competencia es Uruguay, la selección comandada por Marcelo Bielsa buscará mejorar su actuación en el pasado Mundial, en la que quedó eliminada en fase de grupos.

La nómina uruguaya está encabezada sin duda por el liderazgo de uno de los mejores jugadores del continente, como lo es Federico Valverde y que es acompañado de otras figuras como Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Darwin Núñez.

Dentro de lo que fue esta convocatoria del ‘Loco’, mucha polémica se generó por lo que fue la ausencia de Luis Suárez y Nahitan Nández en la nómina, la que generó la desazón de los expertos e hinchas en Uruguay.

Uruguay se prepara para el Mundial | Foto: Getty Images

Para lo que será este Mundial 2026, la Selección de Uruguay formará parte del Grupo H, el que compartirá junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

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A dos días del inicio, BOLAVIP publica su resumen final de mercados: las apuestas mundial que todavía ofrecen valor antes del pitazo inaugural del torneo.

¡LOS CONVOCADOS!

Arqueros: Sergio Rochet, Fernando Muslera y Santiago Mele.

Defensas: Ronald Araújo, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Guillermo Varela y Matías Viña.

Mediocampistas: Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De la Cruz, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Emiliano Martínez, Agustín Canobbio, Juan Manuel Sanabria y Rodrigo Zalazar.

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Delanteros: Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.

El calendario de Uruguay

Arabia Saudita vs. Uruguay: lunes 15 de junio a las 18:00 horas de Chile

Uruguay vs. Cabo Verde: domingo 21 de junio a las 18:00 horas de Chile

Uruguay vs. España: viernes 26 de junio a las 20:00 horas de Chile.