¿Maltrató a la periodista? Marcelo Bielsa aclara su video viral donde grita ‘Dale de una vez’ en el Mundial 2026

El entrenador argentino abordó uno de los momentos que más repercusiones generó tras la eliminación de Uruguay y explicó el origen de su reacción.

Uno de los golpes más fuertes del Mundial 2026 lo recibió la Selección de Uruguay, que quedó eliminada antes de lo esperado y cerró una campaña marcada por las críticas y las dudas.

La caída de La Celeste provocó un fuerte impacto en el país y también instaló cuestionamientos sobre el proceso encabezado por Marcelo Bielsa, quien había generado una enorme ilusión desde su llegada al banco uruguayo.

Si esto fuera poco, tras la eliminación el “Loco” se hizo viral en redes sociales luego de perder la paciencia y lanzar un tajante “¡Dale de una vez!” durante una entrevista post partido, una reacción que generó diversas críticas y comentarios.

La explicación de Marcelo Bielsa

Tras regresar a Montevideo, el entrenador argentino decidió enfrentar a los medios en una conferencia que generó gran expectación y en la que abordó distintos temas.

Durante la conferencia, el ex DT de la Selección Chilena se tomó algunos minutos para realizar una autocrítica por dicha reacción. “Reaccioné contra la tardanza con las preguntas a las que debía responder obligatoriamente. Reaccioné porque tardaban y tardaban y yo estaba sobrepasado por el dolor”, confesó Bielsa.

Luego, el oriundo de Rosario agregó: “Tal vez no fui todo lo educado que hubiera correspondido”.

La última conferencia de Marcelo Bielsa al mando de Uruguay duró más de una hora y 30 minutos | FOTO Ernesto Ryan/Getty Images

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Con estas palabras, Bielsa buscó cerrar una polémica que se instaló tras el duro golpe sufrido por el combinado charrúa en la cita planetaria.

En resumen…