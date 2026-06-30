Son seis las víctimas que ha cobrado el Mundial 2026. De seguro esta lista crecerá al cierre del campeonato.

El Mundial 2026 no solo ha dejado sorpresas dentro de la cancha, sino también fuertes consecuencias en los banquillos. Tras las últimas eliminaciones, ya son seis los entrenadores que no continúan al mando de sus selecciones, ya sea por despidos, renuncias o decisiones personales.

El caso más reciente es el de Marcelo Bielsa, quien anunció su salida de Uruguay luego de la inesperada eliminación en fase de grupos. El Loco asumió la responsabilidad del fracaso junto a La Celeste, calificándolo como una “frustración muy grande”, y reconoció que no logró sacar el máximo rendimiento del plantel.

Marcelo Bielsa deja Uruguay tras pésimos resultados en el Mundial.

A su salida se sumó la de Ronald Koeman, quien decidió no renovar su contrato con Países Bajos tras quedar fuera en dieciseisavos de final ante Marruecos.

La primera “víctima” del Mundial 2026

El primero en dejar su cargo fue Sabri Lamouchi, despedido apenas un día después del debut de Túnezca cayendo por 5-1 ante Suecia. En su lugar asumió Hervé Renard, pero los resultados no mejoraron: el equipo africano volvió a caer ante Japón y Países Bajos, cerrando una participación para el olvido.

Tras el cierre de la fase de grupos, se confirmaron también las salidas de Hong Myung-Bo en Corea del Sur y Steve Clarke en Escocia. Ambos entrenadores presentaron su renuncia luego de no cumplir el objetivo de avanzar a los dieciseisavos de final. Corea del Sur quedó relegada en su grupo, mientras que Escocia solo logró una victoria en tres partidos.

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DT de Corea del Sur recibió advertencias hasta del presidente de su nación (Photo by Luke Hales/Getty Images)

El caso del DT asiático, eso sí, terminó escalando a niveles impensados, ya que el propio presidente de Corea del Sur salió a declarar tras la eliminación y calificó al estratega como “un incompetente”.

Renuncias y ciclos que se terminan

A esta lista se sumó Miroslav Koubek, quien dejó su cargo en República Checa tras una campaña sin triunfos y con apenas un punto conseguido. Su salida se dio de mutuo acuerdo con la federación, poniendo fin a un ciclo que no logró cumplir las expectativas.

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De esta manera, el Mundial 2026 ya acumula seis entrenadores que han dejado su puesto, reflejando la alta exigencia y presión que implica competir al más alto nivel. Con el torneo aún en desarrollo, no se descarta que la lista pueda seguir creciendo en los próximos días, especialmente a medida que avancen las rondas eliminatorias.