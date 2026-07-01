Histórico DT descarta a Marcelo Bielsa en la Selección Chilena: “Sería perder el tiempo”

Para César Vaccia, el entrenador argentino dejará el fútbol por un tiempo. No lo ve dirigiendo a la brevedad tras salir de Uruguay.

La Selección Chilena busca DT y hay quienes creen que Marcelo Bielsa aún puede regresar al cargo que alguna vez tuvo. Sin embargo, un histórico estratega nacional lo descartó plenamente. ¿Por qué?

En conversación con BOLAVIP Chile, fue César Vaccia el encargado de echar por tierra dicha opción. No porque no valore las cualidades de su colega, sino porque sabe cómo es y cómo actuará tras salir de Uruguay.

Bajo su visión, el entrenador argentino se refugiará en su zona de confort. A sus 70 años, dejó en incertidumbre su futuro luego de despedirse del combinado charrúa tras el Mundial 2026.

“El tema es también el momento anímico de Marcelo. Yo creo que él, conociéndolo, va a estar ahí en Rosario no sé cuánto tiempo, no va a querer tomar ningún desafío prontamente“, lanzó.

Sobre la misma línea, agregó: “Yo creo que ahora anímicamente está muy mal, o sea, es un ser humano, que se mueve a través de las emociones, es muy duro para él“.

César Vaccia descarta a Marcelo Bielsa en la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

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Descartó a Marcelo Bielsa en la Selección Chilena

Finalmente, César Vaccia llamó a ni siquiera intentarlo con El Loco. Tras su nueva pesadilla mundialista, tendrá que encontrar la paz para, eventualmente, volver a dirigir cuanto antes.

“Entonces no creo que sea el momento de que Marcelo diga ‘ya chao’ y se venga a Chile. No, no, yo creo que no, sería perder el tiempo de ir a buscar a Marcelo en este minuto“, cerró.