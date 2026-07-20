El balneario fue testigo de una batalla campal entre hinchas de ambos países. Una escena que decepciona tras el certamen internacional.

La Copa Mundial 2026 dejó un vergonzoso momento tras la final entre España y Argentina. ¿Qué pasó? Búzios fue sede de una brutal pelea tras el cierre del encuentro en New Jersey.

Tras el término del compromiso, los hinchas albicelestes protagonizaron una batalla campal contra los fanáticos brasileños presentes en el lugar. La rivalidad quedó demostrada una vez más.

Lamentablemente, extrapolaron dicha enemistad a los golpes físicos: hubo hasta sillazos en el balneario de Río de Janeiro. Una escena que empaña la fiesta de la cita planetaria.

Luego de los incidentes, la policía tuvo que exhibir su autoridad. El tumulto de personas golpeándose no era menor y por ello tuvo que haber resguardo de la seguridad pública.

¿Cómo acabó el hecho? La fuerza policial dispersó la escaramuza con gas pimienta. Una noticia que no enorgullece al mundo fútbol tras la disputa del certamen internacional.

VIDEO: La pelea entre Argentina y Brasil

Com a vitória da Espanha, os argentinos estão se degladiando em Búzios. Sim, não vou esconder que eu tô feliz com essas cenas. 😁

Apreciem com moderação. pic.twitter.com/M1dOWWwwBR — CARIOCA TV (@CariocasTV) July 19, 2026