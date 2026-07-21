El famoso Giorgio Armas lanzó una teoría que parece sacada de una película de terror. Asegura que tiene pruebas de aquello.

La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 ante España sigue generando reacciones insólitas en redes sociales. A las teorías conspirativas que ya circulaban, ahora se sumó una de las más llamativas: la del autodenominado astrólogo y “vidente” Giorgio Armas.

El personaje, conocido por lanzar predicciones vinculadas al fútbol —especialmente sobre clubes como Boca Juniors o Colo Colo—, publicó un mensaje que rápidamente se viralizó por su contenido.

Sin filtros, lanzó: “España compró el Mundial a último minuto. Mañana les cuento en detalle la charla previa de los jugadores, su impotencia y por qué no patearon al arco. Tengo pruebas de todo. ¡A la Argentina le darán un premio consuelo! Estamos juntos en esto.”

Sus palabras no pasaron desapercibidas y desataron una ola de reacciones, entre incredulidad, burlas y algunos apoyos aislados. La publicación se sumó a una tendencia creciente de explicaciones alternativas tras la derrota, pese a que en lo futbolístico España fue claramente superior en la final.

Asegura que tiene amigos en la Selección

Como era de esperar, no todos se tomaron en serio sus dichos. Un usuario en redes decidió confrontarlo, ironizando con la típica frase conspirativa.

Lejos de bajar el tono, Armas redobló la apuesta con una respuesta que terminó alimentando aún más las burlas: “No es joda boludo, tengo amigos en la selección.”

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El intercambio se viralizó rápidamente, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados post final. Para muchos, fue la confirmación del nivel de delirio que han alcanzado algunas teorías tras la caída de Argentina.

Más allá de estas polémicas, lo concreto sigue siendo lo que ocurrió dentro de la cancha: España se impuso con claridad y levantó la Copa del Mundo. Mientras tanto, en redes, el duelo parece seguir otro partido, uno donde las teorías más insólitas no dejan de aparecer.