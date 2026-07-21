Todo indicaba que el Cacique tenía todo listo con el uruguayo, pero su fichaje se habría caído a última hora. ¿Se reactivará el posible interés en Vozinha?

Un verdadero remezón vivió Colo Colo en pleno mercado de pases. Cuando todo apuntaba a que Santiago Mele sería el primer refuerzo para el segundo semestre, la operación se cayó de manera inesperada, generando molestia en la dirigencia de Blanco y Negro.

El portero de Monterrey tenía acuerdo prácticamente cerrado: un préstamo por una temporada donde el Cacique asumiría el 50% de su salario.

Sin embargo, según reveló el periodista Cristián Alvarado, el propio jugador modificó las condiciones a última hora, lo que terminó por frustrar su llegada. La situación no cayó nada bien en la concesionaria, especialmente en su presidente, Aníbal Mosa, quien habría decidido dar por cerrado el tema.

Con este escenario, en Macul vuelven a moverse rápidamente en busca de alternativas. Y ahí es donde aparece un nombre que por estos días sonó en Pedrero: Vozinha, portero de Cabo Verde que fue una de las sorpresas del Mundial 2026.

¿Y qué fue de la opción de Vozinha a Colo Colo?

Antes de todo esto, en Macul sonó un nombre que pudo remecer no solo el mercado nacional, sino también a nivel internacional. Y es que desde la dirigencia alba habrían consultado la situación del portero de Cabo Verde, sensación en el Mundial 2026, Vozinha.

El nombre de Vozinha sorprendió a todos tras ser vinculado a Colo Colo. (Foto: Getty Images)

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Días atrás, su propio representante, Adilson dos Santos, confirmó contactos con el club albo, aunque bajó el perfil a negociaciones concretas. “No es la primera noticia que tenemos de Chile, hubo algunos contactos con Colo Colo así como de otros clubes, pero no hay nada formal”, explicó a El Deportivo de La Tercera.

A sus 40 años y actualmente como agente libre, el arquero africano busca un último desafío en su carrera. Su prioridad es clara: llegar a un equipo donde tenga asegurada la titularidad. “Quiero jugar uno o dos años más, quizás tres. Estoy libre y buscando un buen proyecto”, señaló el propio jugador recientemente.

Por aquello es que, al menos por estos días, la llegada del caboverdiano que fue sensación en la cita planetaria, se ve más alejada. No por un tema económico ni mucho menos, sino que de haber existido antes un interés más genuino, de seguro algo más de información ya habría surgido.