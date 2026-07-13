VIDEO | El inesperado gesto del jugador que se hizo viral al apoyar a otra selección en pleno Mundial 2026

El video que se ha hecho viral en las últimas horas por la acción de este jugador en pleno Mundial.

El Mundial 2026 ya está en su recta final y hay cuatro países que ya están en la ronda de las semifinales, en la que entre Francia, España, Inglaterra y Argentina se definirá el campeón de la Copa del Mundo.

Dentro de esta cita mundialista se han vivido grandes momentos tanto dentro como fuera de la cancha, en la que en los últimos días una nueva acción fue la que dio que hablar.

Se trata del jugador mexicano, Gilberto Mora, quien tras la eliminación de la Selección de México a manos de Inglaterra en los octavos de final, el delantero dijo presente en el duelo entre los ingleses y Noruega, en la que fue captado hinchando por el equipo de Erling Haaland.

Es más, al joven de 17 años se le vio realizando el viral remo de la hinchada de Noruega en pleno partido, situación que generó indignación por parte de la parcialidad mexicana, como también hay gente que lo exculpa de cualquier tipo de conflicto.

VIDEO: REVISA EL REMO DE GILBERTO MORA