Por qué no juega Gavi en Francia vs. España por la semifinal del Mundial 2026

Conoce el motivo por el cual el volante del FC Barcelona no será de la partida ante la Selección de Francia en la semifinal del Mundial 2026.

El Mundial 2026 comienza a definir a sus finalistas con un atractivo choque entre la Selección de Francia y la Selección de España, dos de los combinados más poderosos del certamen planetario.

Les Blues y la Furia Roja se enfrentan en el Estadio Dallas, Estados Unidos, por un lugar en el partido decisivo, en un encuentro donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Como suele ocurrir en esta clase de compromisos, la publicación de las formaciones oficiales generó sorpresa entre los aficionados.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Gavi estará en el banco de suplentes ante Francia

En el caso de España, uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Gavi, quien no apareció en el once inicial de Luis de la Fuente.

El mediocampista del FC Barcelona, habitual protagonista en la Roja, iniciará el compromiso desde el banco de suplentes, una decisión que rápidamente despertó dudas sobre las razones de su ausencia.

Publicidad

Gavi nuevamente va al banco de suplentes | FOTO: David Ramos/Getty Images

La explicación, sin embargo, pasa por una determinación exclusivamente técnica, pues De la Fuente optó por otros futbolistas desde el arranque, dejando a Gavi como una alternativa para el segundo tiempo.

¿Dónde se juega Francia vs. España por la semifinal?

El compromiso se disputará en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas, y está programado para las 15:00 horas de Chile.