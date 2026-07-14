Por qué no juega Désiré Doué en Francia vs. España por la semifinal del Mundial 2026

El atacante no aparece en la formación titular de Francia para enfrentar a España en las semifinales del Mundial 2026.

Este martes 14 se disputa la primera semifinal del Mundial 2026. La Selección de Francia y la Selección de España protagonizarán un atractivo duelo con un boleto a la gran final en juego.

Como ocurre en cada instancia decisiva, las alineaciones se roban rápidamente la atención de los hinchas.

En las últimas horas, Didier Deschamps sorprendió con algunas modificaciones respecto al equipo que venía utilizando, lo que despertó preguntas por la ausencia de uno de los jugadores más destacados del plantel francés.

La razón de la ausencia de Désiré Doué

Se trata de Désiré Doué, quien no apareció entre los titulares para enfrentar a la Furia Roja. ¿La razón? Se debe a una decisión exclusivamente técnica del entrenador francés.

Deschamps decidió incluir desde el arranque a Bradley Barcola, buscando un perfil diferente para atacar a la defensa española.

Barcolá le ganó la pulseada a Doué | FOTO: Darrian Traynor/Getty Images

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De esta manera, el atacante del Paris Saint-Germain esperará su oportunidad desde el banco de suplentes y podría convertirse en una de las principales cartas de Les Blues para el segundo tiempo, especialmente si el partido requiere mayor desequilibrio en los metros finales.

¿Dónde se juega Francia vs. España por la semifinal?

El compromiso se disputará en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas, y está programado para las 15:00 horas de Chile.