VIDEO | Enzo Fernández borró provocadora publicación contra Inglaterra, pero ya era viral en Argentina

El jugador argentino, Enzo Fernández en el foco de la polémica tras esta publicación en sus redes.

La Selección de Argentina sigue con toda la felicidad tras conseguir la clasificación a la final del Mundial 2026 tras vencer por 2-1 a Inglaterra en un duelo de alto impacto.

Este partido dejó de todo en Atlanta, en la que para los ‘Albicelestes’ este duelo era más que especial por lo que es la rivalidad histórica que tienen con Inglaterra por la Guerra de las Malvinas.

Desde el plantel de Argentina sin duda que jugaron este duelo con un condimento especial y así lo vivieron en la previa, durante y después del partido, en donde el volante Enzo Fernández hizo noticia al respecto.

El jugador del Chelsea de Inglaterra, quien anotó uno de los goles del triunfo argentino, ocupó su cuenta de Instagram para provocar a los ingleses tras la victoria, en la que en sus historias dejó una imagen riéndose junto a Lionel Messi y Leandro Paredes.

Fernández y su provocación deja la grande en redes | Foto: Getty Images

Dentro de lo que era esta fotografía, el jugador la acompañó con la canción ‘Wonderwall’ de la banda británica Oasis, la que era distintiva de la Selección de Inglaterra en este Mundial, la que sin duda fue vista como una provocación del jugador.

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Minutos después de esta publicación, el jugador decidió borrar la historia y subir la misma fotografía, pero sin la canción mencionada, lo que sin duda generó la reacción de sus seguidores.

VIDEO: LA HISTORIA QUE FERNÁNDEZ BORRÓ Y ES VIRAL