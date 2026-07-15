El jugador del Chelsea recordó una vieja carta que le escribió a "La Pulga" luego de aquella dolorosa derrota en la Copa América Centenario, donde Chile se consagró bicampeona de América.

El paso de Argentina a una nueva final del mundo dejó múltiples historias cargadas de emoción, pero una de las más potentes tuvo como protagonista a Enzo Fernández, quien no solo marcó el gol del empate en la remontada ante Inglaterra, sino que también revivió un recuerdo que conecta directamente con uno de los momentos más duros de la Albiceleste y revive las pesadillas que provocó La Roja hace algunos años al vecino país.

Corría el 2016 y Argentina acababa de sufrir otro golpe devastador: la derrota en la final de la Copa América Centenario frente a Chile. Era la tercera final perdida en tres años, tras el Mundial de Brasil 2014 y la Copa América 2015... también contra La Roja.

En medio de ese dolor sufrido en el MetLife Stadium (sede donde se jugará la final del mundo este domingo 19), un joven Enzo, con apenas 15 años, decidió escribirle una carta a Lionel Messi pidiéndole que no dejara la selección.

Enzo Fernández guio a Argentina a la épica remontada ante Inglaterra. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

A más de una década de ese episodio, la vida le devolvió una escena imposible de imaginar en ese entonces. Fernández no solo comparte equipo con su ídolo, sino que además disputará junto a él una nueva final del mundo, siendo protagonista dentro de la cancha.

La carta de Enzo tras la segunda caída de Messi ante La Roja

“La carta, la escribí cuando era muy chico, soñaba con estos momentos”, recordó el mediocampista tras el épico triunfo sobre Inglaterra, luego de ser consultado precisamente por cómo se retiraba “La Pulga” de la Albiceleste tras caer contra La Roja hace una década.

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El volante profundizó en lo que significa Messi para él, no solo desde lo futbolístico, sino también desde lo humano. “Hoy Dios me regala este momento de poder jugar con él, de jugar otra final con él y, para mí, es un orgullo muy grande, porque fue mi ídolo desde chico”, expresó con evidente emoción.

Fernández también destacó el ejemplo diario del capitán argentino, algo que lo marcó desde siempre. “Siempre intenté copiarlo… cómo es como persona y cómo se comporta con todo lo que logró”, cerró.