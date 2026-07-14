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Mundial 2026

La inesperada confesión de la pareja de Enzo Fernández sobre sus hijos antes de Argentina vs. Inglaterra: “No los dejamos…”

La pareja de Enzo Fernández reveló cómo viven sus hijos el duelo entre Argentina e Inglaterra, un partido con un significado especial para su familia.

Valentina Cervantes expuso el tema más picante que enfrenta Enzo Fernández.
© InstagramValentina Cervantes expuso el tema más picante que enfrenta Enzo Fernández.

La rivalidad entre Argentina e Inglaterra es una de las más intensas del fútbol mundial y tiene una historia que va mucho más allá de lo deportivo. Cada vez que ambas selecciones se enfrentan, el recuerdo de duelos históricos vuelve a aparecer, especialmente por el trasfondo relacionado con la disputa por las Islas Malvinas.

Uno de los capítulos más recordados ocurrió en el Mundial de México 1986, cuando la Albiceleste eliminó a The Three Lions en cuartos de final en un partido que quedó marcado por la histórica actuación de Diego Maradona.

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En el Mundial 2026, el esperado cruce vuelve a generar atención dentro y fuera de la cancha.

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En medio de esa expectativa, apareció una historia particular protagonizada por la familia de Enzo Fernández, la cual fue contada por Valentina Cervantes, la pareja del actual futbolista del Chelsea.

“A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá, así que no lo dejamos saltar tampoco”, comentó en diálogo con Aires de Santa Fe en referencia a cuando la tribuna canta “el que no salta es un inglés”.

Además, la influencer confesó que su hija Olivia también tiene un vínculo especial con el país europeo. “Ella dice: ‘Es donde yo vivo’. Son niños y lo hablan de un lado inocente, así que para ellos también es raro”, explicó.

“El partido nosotros lo vivimos así… Inglaterra es el lugar en donde vivimos desde hace tres años. Va a ser un encuentro muy lindo”, agregó.

Por último, ante la consulta sobre una enemistad con Inglaterra con el país europeo, Cervantes fue contundente: “No, cero. También es un país que a nosotros nos dio mucho”.

Cuándo juegan Argentina e Inglaterra: fecha y hora

El partido entre Argentina e Inglaterra se juega el miércoles 15 de julio a las 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI/VEN), 14:00 (COL/ECU/PER) y 13:00 (MEX).

Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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