Este sábado se juega el penúltimo partido del Mundial 2026, donde Francia e Inglaterra definen el tercer y cuarto puesto.

El Mundial 2026 está llegando a su fin y este sábado se disputa el partido número 103 de esta Copa del Mundo, en el que se enfrentan Francia e Inglaterra para definir el tercer y cuarto puesto.

Ambas selecciones vienen de caer en semifinales, donde los galos se inclinaron por 2-0 ante España y los británicos perdieron un duelo increíble por 2-1 contra Argentina.

Para muchos esta era la final soñada entre ‘Les Bleus’ y ‘Los Tres Leones’, dos potencias de Europa, pero ahora se tendrán que ver las caras en este choque por el desquite.

Los franceses quieren salvar su participación en este Mundial, pues actualmente son los subcampeones vigentes y la idea es volver a casa con una medalla, aunque sea la de bronce.

Al frente están los ingleses que vienen de perder dos finales de Eurocopa y nuevamente decepcionaron en la Copa del Mundo, con muchas críticas a su entrenador Thomas Tuchel por el mezquino planteamiento ante la Albiceleste.

Este también será el último partido del entrenador Didier Deschamps al mando de Francia, pues dará un paso al costado luego de 12 años. Su sucesor sería Zinedine Zidane.

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Por otro lado, Kylian Mbappé buscará quedarse con la Bota de Oro, donde hasta ahora tiene ocho goles y está empatado con Lionel Messi. En el mejor de los casos hasta lo podría pasar como el máximo anotador de los Mundiales.

¿A qué hora es el partido de Francia vs. Inglaterra?

El partido entre Francia e Inglaterra por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se disputa este sábado 18 de julio a las 15:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

¿Quién transmite este partido en Chile?

Este partido NO tendrá transmisión en televisión abierta para Chile, por lo que solo se podrá ver a través de DSports (canal 610 y 1610), más las plataformas de streaming DGO y Paramount+.

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El Hard Rock Stadium alberga el penúltimo partido del Mundial 2026. (Foto: Jason Koerner/Getty Images por Diageo Latin America & Caribbean)

En síntesis