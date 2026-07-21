Los Albos reciben a su "Bestia Negra" en Pedrero. ¿Comenzarán con el pie derecho o sigue la supremacía cervecera?

Tras finalizado el Mundial 2026 con España como nuevo campeón, Colo Colo se enfoca rápidamente en la segunda rueda de la Liga de Primera, donde buscará consolidar su candidatura al título rumbo a su estrella 35.

Luego de la victoria ante Millonarios y el retorno al país, el cuadro albo no tuvo descanso y retomó de inmediato los entrenamientos con la mira puesta en su próximo desafío: su última “bestia negra”, Deportes Limache.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz trabajó este martes en el Estadio Italiano, donde el técnico comenzó a delinear la probable formación para enfrentar a los “Tomateros”.

La gran novedad fue el retorno de Jonathan Villagra, quien entrenó con normalidad junto al resto del plantel, metiéndose de lleno en la pelea por un puesto en la zaga.

¿Cómo formaría Colo Colo ante Deportes Limache?

Según lo informado por el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, el “Cacique” ensayó con Gabriel Maureira en el arco; Arturo Vidal, Jonathan Villagra y Erick Wiemberg en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón y Diego Ulloa en el mediocampo; Víctor Felipe Méndez en una posición más adelantada; dejando en ataque a Leandro Hernández junto a Maximiliano Romero.

Ortiz ya alista la oncena alba para volver a la Liga de Primera. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

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La presencia de Arturo Vidal como líder defensivo y el rol más libre de Méndez aparecen como claves en la propuesta de Ortiz en el esquema del Popular, fórmula que le ha rendido frutos al “Tano” durante este torneo.

Al cuadro albo le restan aún dos entrenamientos antes del partido, instancias en las que el cuerpo técnico definirá la oncena titular definitiva. Eso sí, todo indica que Colo Colo apostará por una base sólida para arrancar con todo esta segunda rueda y seguir firme en su objetivo de levantar un nuevo título.