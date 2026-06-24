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Mundial 2026

VIDEO: Ronaldinho se metió a la cancha para darle suerte a Brasil ante Escocia en el Mundial 2026

Uno de los mejores futbolistas de la historia quiso darle en primera persona la última arenga a los seleccionados brasileños.

Neymar y Ronaldinho se reencuentran en el Mundial 2026. (Foto: Captura)
Neymar y Ronaldinho se reencuentran en el Mundial 2026. (Foto: Captura)

Este miércoles se cierra el Grupo C del Mundial 2026 y Brasil quiere terminar como líder ante Escocia, partido que se juega en el Hard Rock Stadium de Miami.

En la antesala del partido, se vivió un emotivo momento para la selección brasileña, pues ingresó a la cancha uno de los mejores futbolistas de la historia, para darle la última arenga a la Verdeamarela.

Se trata nada más que Ronaldinho Gaúcho, una de las máximas leyendas del deporte rey, que se dio la licencia de ponerse a la salida del túnel al momento que estaban ingresando los equipos al campo de juego para entonar los himnos.

El ex Barcelona le dio la mano a cada uno de los jugadores brasileños y el momento más emotivo fue el abrazo con Neymar, quien podría debutar esta jornada tras superar una lesión muscular.

Mira el VIDEO a continuación:

Consignar que Ronaldinho es embajador de la FIFA, por lo que es invitado de honor a toda esta Copa del Mundo, siendo también comentarista para el canal TV Globo de su país.

Cabe recordar que el mejor futbolista del mundo en el 2005 también se coronó campeón del mundo con el Scratch en el Mundial de Corea-Japón 2002.

Ver también

¿Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde hoy ante Escocia en el Mundial?

En síntesis

  • Mundial 2026: Brasil y Escocia juegan en el Hard Rock Stadium de Miami.
  • Ronaldinho Gaúcho: El embajador de la FIFA saludó al equipo brasileño.
  • Neymar: Fue abrazado por Ronaldinho y podría debutar tras una lesión muscular.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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