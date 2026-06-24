Uno de los mejores futbolistas de la historia quiso darle en primera persona la última arenga a los seleccionados brasileños.

Este miércoles se cierra el Grupo C del Mundial 2026 y Brasil quiere terminar como líder ante Escocia, partido que se juega en el Hard Rock Stadium de Miami.

En la antesala del partido, se vivió un emotivo momento para la selección brasileña, pues ingresó a la cancha uno de los mejores futbolistas de la historia, para darle la última arenga a la Verdeamarela.

Se trata nada más que Ronaldinho Gaúcho, una de las máximas leyendas del deporte rey, que se dio la licencia de ponerse a la salida del túnel al momento que estaban ingresando los equipos al campo de juego para entonar los himnos.

El ex Barcelona le dio la mano a cada uno de los jugadores brasileños y el momento más emotivo fue el abrazo con Neymar, quien podría debutar esta jornada tras superar una lesión muscular.

Mira el VIDEO a continuación:

Qué mejor que salir a cancha y que te arengue… ¡¡RONALDINHO!! Espectacular momento con los jugadores de la Canarinha. ¡Atención al abrazo con Vini y Neymar!



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Consignar que Ronaldinho es embajador de la FIFA, por lo que es invitado de honor a toda esta Copa del Mundo, siendo también comentarista para el canal TV Globo de su país.

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Cabe recordar que el mejor futbolista del mundo en el 2005 también se coronó campeón del mundo con el Scratch en el Mundial de Corea-Japón 2002.

En síntesis