Los entrenadores Carlo Ancelotti y Steve Clarke definieron los titulares de sus equipos para este partido clave por el Grupo C del Mundial 2026.

Este miércoles se define el Grupo C del Mundial 2026, donde la Selección de Brasil intentará terminar como líder de esta zona y abrochar su paso a los dieciseisavos de final en esta Copa del Mundo.

El ‘Scratch’ enfrenta a Escocia en Miami, donde la gran protagonista de la jornada será la lluvia tropical, aunque también las miradas están expctantes a la presencia de Neymar.

El astro del Santos podría hacer su debut en este Mundial esta tarde, ya que se acaba de recuperar de un desgarro en el gemelo derecho, que le hizo perderse los dos primeros duelos, contra Marruecos y Haití.

Pero el ‘Garoto Infernal’ no será titular, pues el entrenador Carlo Ancelotti repetirá la formación que viene de golear por 3-0 a los haitianos, donde la única modificación será el ingreso de Rayan por el lesionado Raphinha en la ofensiva.

Así también, el técnico italiano insistirá en alinear de la partida al lateral izquierdo Douglas Santos y el volante Casemiro, pese a que están amonestados.

Por su parte, el DT escocés, Steve Clarke, mantiene en la oncena inicial a sus máximas figuras, como Andrew Robertson, John McGinn y Scott McTominay.

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Las formaciones de Brasil y Escocia

Formación de Brasil: Alisson Becker: Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha y Vinícius Júnior.

La formación de Brasil vs. Escocia.

Formación de Escocia: Angus Gunn; Nathan Patterson, Scott McKenna, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Doak, Kenny Mclean, Lewis Ferguson, John McGinn, Scott McTominay; Lawrence Shankland.

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La formación de Escocia vs. Brasil.

¿A qué hora y dónde ver el partido de Brasil vs. Escocia?

El partido de Brasil frente a Escocia se juega este miércoles 24 de junio desde las 18:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami. Este duelo se podrá ver a través de Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.