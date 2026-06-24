En el Hard Rock Stadium de Miami, Brasil enfrenta a Escocia en un partido clave por el cierre del Grupo C del Mundial 2026.

La fase de grupos del Mundial 2026 en su zona de máxima definición y el pentacampeón del mundo salta al césped norteamericano con la misión de delinear su destino liguero en las llaves definitivas.

El Scratch maneja opciones reales de culminar en la primera, segunda o tercera plaza de su sector, por lo que su suerte en los enfrentamientos directos de los 16avos de final cambiará radicalmente dependiendo de lo que ocurra esta tarde en Florida.

A pesar de que el panorama es sumamente volátil respecto al ordenamiento de las posiciones, hay una certeza absoluta que le da tranquilidad a los fanáticos del jogo bonito: sin importar lo que pase contra Escocia, Brasil estará en los 16avos de final. Por cuestiones matemáticas, la probabilidad de una eliminación temprana en fase de grupos es extremadamente baja.

Carlo Ancelotti tiene varias opciones pensando en los 16° del Mundial.

A continuación, te detallamos qué sucederá con la Verdeamarela según el marcador electrónico de hoy:

Si Brasil GANA hoy ante Escocia:

Puede terminar en la primera o segunda posición del Grupo C .

. Todo dependerá del compromiso en simultáneo entre Marruecos y Haití. Si Brasil consigue un mejor resultado o una mejor diferencia de gol que los africanos, se adueñará del liderato de la zona liguera.

Posible rival: Si queda primera, chocará contra el segundo del Grupo F (pudiendo ser Países Bajos, Japón o Suecia). Si queda segunda por menor diferencia de gol, se medirá ante el puntero de esa misma zona liguera (que de igual forma saldrá entre Países Bajos, Japón o Suecia).

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Si Brasil EMPATA hoy ante Escocia:

Los escenarios matemáticos son idénticos a los de una victoria.

El Scratch puede culminar primero o segundo del pelotón , quedando supeditado exclusivamente a lo que registre la pizarra del duelo entre Marruecos y Haití.

, quedando supeditado exclusivamente a lo que registre la pizarra del duelo entre Marruecos y Haití. Posible rival: Enfrentará al primero o al segundo del Grupo F, pelotón que recién resolverá sus posiciones definitivas en la jornada liguera del jueves.

Si Brasil PIERDE hoy ante Escocia: