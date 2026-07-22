VIDEO | La arenga completa de Argentina antes de la final del Mundial 2026 que remece las teorías conspirativas

En Argentina se cae por el piso lo que son las teorías conspirativas tras perder la final del Mundial ante España.

En Argentina aún mastican lo que fue la dolorosa derrota en la final de la Copa del Mundo, en donde la ‘Albiceleste’ cayó por 1-0 ante España y le dijo adiós al sueño del bicampeonato Mundial.

Tras lo que fue este duelo, desde el otro lado de la cordillera se dio vida a una polémica situación previo a la final y crearon diversas teorías conspirativas contra la Selección de Argentina.

Estas teorías tomaron fuerzas tras lo que fue una parte de la arenga previa al duelo que se dio a conocer tras el partido, en la que se veía a los jugadores con un semblante bastante extraño.

Pero en las últimas horas, todas estas teorías se fueron por el piso, ya que se dio a conocer lo que fue el video completo en el camino de la Selección Argentina a la cancha, en la que se vio todo de forma natural y los jugadores comentaban todo en la previa al partido, en donde buscaban ganar la final.

VIDEO: REVISA LA ARENGA COMPLETA DE ARGENTINA