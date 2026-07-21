El portero de los "Piratas" salió además en ayuda de los más necesitados tras la enorme crisis que remece al norte luego del sistema frontal.

La emergencia climática que golpea a la zona centro-norte del país sigue dejando cifras devastadoras: 10 víctimas fatales, 4 desaparecidos, 2.422 damnificados y más de 104 mil personas aisladas.

En ese contexto, una de las voces que ha tomado protagonismo es la de Diego Sánchez, referente de Coquimbo Unido, quien no solo se ha movilizado para ayudar, sino que también lanzó duras críticas contra el ministro Iván Poduje.

El arquero, conocido como el “Mono”, utilizó sus redes sociales para organizar ayuda directa a los afectados, solicitando alimentos no perecibles y artículos de primera necesidad. Incluso, se encuentra colaborando activamente en centros de acopio, trabajando junto a la organización Liquidadora Oso en la dirección Los Pimientos 708, además de difundir una cuenta para recibir aportes.

La furia del Mono Sánchez contra Poduje

Sin embargo, su rol no se quedó solo en la ayuda humanitaria. Sánchez también reaccionó con indignación ante las declaraciones del ministro, quien fue cuestionado por restar credibilidad inicial a denuncias de personas desaparecidas en medio de la catástrofe.

El portero compartió un video con un escueto pero potente mensaje: “Dios mío”, para luego ir más allá y escribir: “Mándenme información de personas que han perdido su rastro o están aisladas para subirlas. Ya que un wn dijo que es falso, que no hay nadie perdido”.

Las palabras del futbolista rápidamente generaron repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios respaldaron su postura, considerando la gravedad de la situación en regiones como Coquimbo, una de las más golpeadas por el sistema frontal.

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El rol solidario del Mono

Más allá de la polémica, Sánchez se ha transformado en un actor activo en medio de la crisis. Ha promovido campañas solidarias, difundido información de personas desaparecidas y participado directamente en la recolección de ayuda, evidenciando el impacto que la tragedia ha tenido en la comunidad.

Su accionar refleja también el rol que hoy cumplen figuras públicas en situaciones de emergencia, donde la presión social y la visibilidad pueden empujar respuestas más rápidas ante escenarios críticos.

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Mientras continúan las labores de rescate y asistencia, la tensión entre autoridades y ciudadanos sigue en aumento, con voces como la del “Mono” Sánchez que exigen mayor acción, coordinación y empatía frente a una de las emergencias más duras del último tiempo en el norte del país.