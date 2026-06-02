El periodista de ESPN y denominado 'calciólogo', conversó con Bolavip Chile y entregó su candidato para ganar la Copa del Mundo en Norteamérica.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, los pronósticos sobre quién levantará la Copa del Mundo en Estados Unidos están a la orden del día. Uno que no dudó en entregar su cartilla ganadora fue el reconocido periodista de ESPN, Vito de Palma, quien en conversación con Bolavip Chile por una potencia dormida.

El denominado “Calciólogo”, reconocido por su profundo conocimiento del fútbol italiano, explicó que ve difícil una nueva consagración de Argentina por un dato que pesa desde el Mundial de Chile en 1962.

“Obviamente al quedar fuera Italia, el plan B debería Argentina porque yo vivo en Argentina, pero yo soy un estadístico y miro las estadísticas y el último que repitió fue justamente Brasil. De ahí hasta acá nadie repitió, entonces si Argentina repite, por ahí podría ser deseable para alguien que vive en Argentina, porque lo que me tocó vivir en 2022 es una fiesta increíble”, señaló.

El candidato de Vito de Palma para ganar el Mundial 2026 es Brasil (Getty Images).

De Palma también se refirió a una eventual final protagonizada por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: “Hubiese sido lindo hace ocho años atrás, pero los dos están con las últimas lucecitas”. Además, descartó a Portugal como uno de los máximos aspirantes y destacó a Francia y España entre los candidatos europeos, aunque advirtió que la Roja española “es demasiado joven”.

Eso sí, al momento de elegir a su favorito no tuvo dudas. “Si personalmente tuviera que apostar, yo le apostaría a Brasil, muchos años sin ser campeón. Yo confío mucho en Carlo Ancelotti y sería la única forma de reivindicar al fútbol italiano”, cerró.

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En síntesis…