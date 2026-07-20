Luego del encuentro entre España y Argentina, la entidad ratificó en qué lugar quedó cada equipo. Se realizó una clasificatoria general.

La Copa Mundial 2026 llegó a su fin tras la victoria 1-0 de España sobre Argentina en New Jersey. El combinado europeo logró imponerse sobre su símil sudamericano y se coronó monarca.

Sin embargo, una duda quedó en el camino. ¿Cómo terminó ubicada cada selección en la tabla de posiciones general? Ello fue revelado por la propia FIFA a través de sus plataformas oficiales.

La entidad internacional ratificó la clasificatoria de 48 equipos. Además de los tres primeros lugares ya conocidos (España, Argentina e Inglaterra, respectivamente), se confirmó quién quedó último.

Ese es el caso de Irak, que perdió sus compromisos contra Francia, Noruega y Senegal. Le convirtieron 12 goles y anotó uno. Una abismal diferencia contra sus rivales de turno.

Irak fue el peor equipo de la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Así queda la tabla de posiciones general del Mundial 2026

Según detalló la FIFA, estos fueron los criterios:

Número total de puntos en partidos en todas las rondas (los partidos que fueron a penaltis cuentan como empates)

Diferencia de goles en todo el torneo.

Número de goles marcados en partidos durante todo el torneo.

Si dos o más equipos todavía están empatados con los criterios previos, comparten la misma posición.