La Conmebol confirmó lo que era casi un hecho, tras la final del Mundial 2026.

Este lunes la Conmebol confirmó una relevate noticia para el próximo Mundial de 2030, donde Sudamérica intentará recuperar el título tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.

Se trata del nuevo aumento de cupos que hará la FIFA, por segunda vez consecutiva, pues el próximo torneo tendrá 64 equipos, dejando atrás los 48 de la reciente edición.

Así lo dio a conocer el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, a través de sus redes sociales, donde compartió un video confirmando también que serán anfitriones del debut Argentina, Paraguay y Uruguay.

“¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”, comunicó el paraguayo.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

Esto con el hito de los 100 años de la Copa del Mundo, por lo que la FIFA accedió al gesto que Sudamérica albergue algunos partidos por la conmemoración del primer Mundial que se realizó en Uruguay en 1930.

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Aunque el resto de la competición se llevará a cabo en las tres sedes originales que habían sido elegidas para el 2030: España, Portugal y Marruecos.

El aumento de cupos para la Conmebol

Con el aumento de selecciones también habrá más cupos para la Conmebol, donde serían seis cupos y medio, más el de los tres anfitriones que ya tienen asegurada su presencia.

Considerando aquello, nueve equipos clasificarían a fase de grupos y el último iría al repechaje. Aunque esto todavía tiene que ser confirmado por la FIFA.

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De ser así, se le abren las posibilidades a la Selección Chilena, que cumplirá 16 años sin ir a una Copa del Mundo, quedando fuera de los tres últimos Mundiales.

En síntesis