Argentina busca una rápida revancha con España tras perder la final del Mundial 2026: hace una sorpresiva solicitud

En la Selección Argentina solo se vive amargura tras lo que fue el duro golpe que significó el perder la final ante la Selección de España en el Mundial 2026, en donde la ‘Albiceleste’ desperdició la gran chance de ser bicampeona del mundo.

Esta derrota sin duda que se mastica con mucha pena tras la actuación del equipo de Lionel Scaloni, la que estuvo muy lejos de su mejor versión ante los europeos.

Tras esta derrota, en la interna del conjunto argentino buscarán dar rápidamente la vuelta de página de lo que fue esta dura caída y buscan su revancha de forma inmediata con España.

La solicitud que toma fuerza en Argentina

En Argentina quieren la revancha con España | Foto: Getty Images

En las últimas horas, desde el otro lado de la cordillera ha tomado mucha fuerza la intención de la Selección Argentina en volver a verse las caras ante España tras perder al final del 2026.

¿El escenario? es lo que es la Finalissima pendiente que quedó de este presente año, el que en una primera instancia se iba a disputar a finales del mes de marzo en Qatar, pero que por diversos problemas, este duelo no se pudo realizar.

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Ahora, desde Argentina señalan que está toda la intención de que este encuentro entre ambos países se pueda realizar en Qatar en noviembre de este año, en la que buscarían una fecha para aquello.

Se espera que en las próximas semanas puedan haber más novedades respecto a la realización de este partido pendiente entre Argentina y España, en la que los ‘Albicelestes’ quieren una rápida revancha con los españoles al parecer.

🏆🇦🇷🇪🇸 Hay chances de que la FINALISSIMA entre Argentina y España SE JUEGUE EN NOVIEMBRE 2026.



El estadio será el Lusail, debido a que el Gobierno de Qatar YA COMPRÓ LOS DERECHOS del partido. ⚠️



[@arevalo_martin – @ESPNArgentina] pic.twitter.com/ptsUEnaAKM — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 20, 2026