El Campeonato Nacional está en su etapa final en esta temporada 2022, en donde de no ocurrir ninguna catástrofe, Colo Colo debería coronarse como campeón de este torneo, tras su gran actuación a mano de su estratega Gustavo Quinteros, en donde a dos fechas de finalizar la competición, podrían asegurar su título.

Ante la realización de lo que son los campeonatos largos, como lo ha sido en los últimos años en el fútbol chileno, un ex entrenador de Colo Colo y la Selección Chilena, Claudio Borghi, comentó en Radio Futuro lo que es su opinión ante este tipo de torneos, en donde reveló que extraña los míticos playoffs.

“En el caso de que tuviésemos cinco o seis equipos relativamente parejos, una paridad en los equipos, yo el campeonato largo lo justificaría, porque tú ves Argentina ahora, estuvo Gimnasia arriba, River quedó afuera, Racing hoy tiene la posibilidad de ser campeón, Atlético Tucumán se metió, pero el plantel más grande o los que tienen más posibilidades, tienen más ventajas. Colo Colo es el mejor plantel del país y cuantos puntos le lleva al segundo, para mí eso es complejo”, partió señalando Borghi.

Explicando más sobre su pensamiento, el ‘Bichi’ señala que al torneo chileno le vendría bien volver a lo que era el sistema de playoffs, ya que este le daba más a la posibilidad a las sorpresas, a que equipos diferentes a los denominados grandes, pudieran tener la chance de ser campeones.

Borghi pide el retorno de los playoffs | Foto: Agencia Uno

“En el sistema de playoffs, tienes más presión, más emoción. Quizás la injusticia de que el octavo le gane al primero, pero está dentro de las posibilidades, pero a mí me gusta más los playoffs. El campeonato nuestro pierde atracción a partir de que los equipos se empiezan a distanciar”, explicó en Radio Futuro.

Finalmente, Borghi explicó que aquello es lo que se ha ido demostrando en los torneos largos, en donde varios equipos de menor envergadura han estado cerca de poder ser campeones, pero no les ha alcanzado para dar el gran golpe, por lo que le parece ideal que retornen los playoffs.

“Antofagasta tuvo la posibilidad de ser campeón y hoy está peleando el descenso, Calera tuvo la posibilidad una vez de ser campeón y no lo fue, Curicó hizo una campaña brillante y no le alcanza para ser campeón, Ñublense maravilloso, pero no le alcanza para ser campeón. Teniendo esas cuentas, a mí me parece que el campeonato de playoffs tiene más emociones y posibilidades”, finalizó.