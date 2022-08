Cristián Caamaño se pone en los zapatos de Martín Parra y solidariza con él por el momento que atraviesa en la U: "Me da pena el muchacho, no merece estar viviendo esto"

En la Universidad de Chile la situación del portero Martín Parra volvió a ser tema dentro del ambiente Azul, esto debido a que el estratega Diego López no lo convocó para el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Chile ante Cobresal, en donde pensando en la dosificación de ciertos jugadores, se podía pensar que el ex Huachipato podía tener la posibilidad de entrar a la convocatoria, algo que no sucedió.

Ante este momento que vive el portero del Romántico Viajero, el periodista Cristián Caamaño tuvo palabras en Radio Agricultura al complicado escenario con el cual debe lidiar Parra dentro de la U, en la cual sale damnificado por no tener la aprobación de su actual entrenador.

“Me da pena el muchacho, no merece estar viviendo esto. Es culpa de quienes lo pusieron, López toma una decisión, de las pocas concretas, que él dice ‘Si me quisieron tocar la oreja, muchachos, yo no lo pedí y no lo voy a utilizar’”, partió señalando Caamaño.

En la misma línea, el comunicador manifestó todo su apoyo y solidaridad con el joven portero de 21 años, señalando de que en Perú si bien no era titular en San Martín De Porres, si entrenaba para poder ser una opción, algo que en la U no sucede.

Martín Parra no ve una en la U | Foto: U. de Chile

“Pobre chico, quedó en medio de todo esto, vaya mi abrazo y solidaridad por ese chico, que estaba en Perú tranquilo, segundo arquero, había jugado nueve partidos igual, pero por lo menos entrenaba para saber que tenía una oportunidad en el banquillo”, apuntó en Agricultura.

Finalmente, Caamaño indicó de que Parra ya está resignado a no ver minutos en la Universidad de Chile y que se entrena día a día para no perder su ritmo físico pensando en lo que será su nuevo desafío en el fútbol en el 2023.

“Acá él ya se dio cuenta hace rato, que está entrenando solamente para mantenerse en forma, no para jugar ningún partido, ni siquiera para ir como suplente”, cerró.