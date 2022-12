El ex ayudante de Claudio Borghi y exjugador del Cacique, Cristián Saavedra, no tomó de buena forma las palabras de Leandro Fernández, quien prometió ganar en el Monumental con la U.

Universidad de Chile tiene una deuda histórica con la hinchada y con el propio plantel. El cuadro de Mauricio Pellegrino lleva más de dos décadas sin ganarle a Colo Colo en el Monumental y, además, hace 9 años no sabe de victorias frente al Cacique. El nuevo refuerzo azul, Leandro Fernández, prometió que iba a hacer lo posible por darle un giro a la magra historia universitaria.

"Me enteré acá en Chile de la cantidad de años en que Universidad de Chile no logra vencer a Colo Colo. Este año eso eso va a cambiar. Me gustan los desafíos y este es uno más en mi carrera", dijo en DSports. Sin embargo, para los históricos de Colo Colo y los jugadores identificados con el club esas palabras solo se transforma en verborrea.

El exjugador del Cacique y ex ayudante de Claudio Borghi en Colo Colo, Cristián Saavedra, arremete con todo contra los dichos del nuevo refuerzo de la U, ya que cree que sus palabras son equivocadas.

"Respecto a Fernández, que menciona este tema, para mí, la verdad es que han llegado jugadores con menos experiencia, con menos títulos, con menos auge o con menos expresiones bombásticas que le están dando y hayan dicho cosas que no conocen del fútbol chileno. Es una cosa tribunera", indicó.

Saavedra, en su estilo directo con Bolavip, cree que el nuevo delantero de la U solo viene a pegarle una palmada en la espalda a sus fanáticos y que sus palabras son más de la cuenta.

"Él solo trata de ganarse a la hinchada de la U. Pero hay que esperar cualquier cosa, acá vienen todos a vender la pomada, no más. Esperemos que sea titular y después que hable", sentenció.