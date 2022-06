Durante este miércoles en Todos Somos Técnicos, los panelistas estuvieron discutiendo sobre las consecuencias que han tenido las declaraciones de Aníbal Mosa tras el partido de Colo Colo e Inter de Porto Alegre por Copa Sudamericana, las cuales estuvieron apuntadas por parte de Mosa a la falta de refuerzos.

En esta jornada el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, también se refirió a los dichos del puertomontino, pero que no ahondó en detalles para evitar polémicas tras una gran jornada en el plano internacional.

Por aquello es que Manuel De Tezanos y Johnny Herrera montaron un fuerte debate, donde el periodista destacó y ejemplificó el tema anterior con lo que ocurre en Universidad Católica en su directorio.

"Cuánto veces salió a declarar algún director de Católica en contra de lo que dice Juan Tagle o Tati Buljubasich en 10 años", sostuvo el periodista.

Tras aquello, Marcelo Muñoz también intervino y puso sobre la mesa lo que ocurría en Universidad de Chile con Carlos Heller a la cabeza. "Ojo, en la Era Heller tampoco salió nadie a decir algo en contra de él y tampoco fue un éxito", agregó Muñoz.

Luego de aquellos dichos, Herrera agregó que en la dirigencia de la U "se sacaban los ojos" y en que De Tezanos añadió "no, pero se filtraba todo po' Marcelo".

Un duro debate se llevó a cabo en el popular programa | Foto: TNT Sports

Pero la discusión no quedó ahí y los ánimos entre el conductor de Todos Somos Técnicos y el ex portero se comenzaron a caldear.

"Carlos era dueño del 75%, el único disidente que tenía era Daniel Schapira. Con dos votos, tenía la Casa de Estudios y era la gente que jamás se quiso ensuciar", argumentó Johnny.

Donde Manuel De Tezanos comentó que "En Católica si hay guerra, a diferencia de la época de Heller, sí hay diferencias en el directorio y hay distintas fuerzas".

Con eso, el ex capitán azul emplazó y fue el punto en que el diálogo comenzó a tomar otro color. "Es que Católica es Católica, Manuel. Católica es así (haciendo referencia de pequeña con su mano) al lado de Colo Colo y la U. Esa es la realidad" y a lo que De Tezanos Pinto respondió "No estoy de acuerdo que sea así al lado de Colo Colo y la U."

El periodista debatió sobre este con el ex portero | Foto: TNT Sports

Sin embargo, la controversia quedó lejos de finalizar y el ex seleccionado chileno justificó lo planteado anteriormente con la cantidad de hinchas que tienen cada equipo, pues para él eso también se debe considerar.

"Sí, esa es la realidad. Hay que ver cuántos hinchas tiene cada equipo. Son radicalmente distintas las dimensiones", manifestó Samurai.

Pero para el comentarista, el punto del ex guardameta no era válido desde la mirada de la cuantía de fanáticos y expresó que dejando de lado aquello, cualquier club debe tener el mismo repeto.

"No, no estoy de acuerdo Johnny, no es la cantidad de hinchas que tienen. Todos los clubes independiente de su grandeza y popularidad, merecen el mismo número de respeto", aseveró el periodista y a lo que el oriundo de Angol afirmó. "pero si nadie le ha faltado el respeto.".

El ex portero protagonizó un fuerte debate en el programa televisivo | Foto: TNT Sports

Siguiendo aquella línea, el conductor expuso. "Colo Colo es lejos el más grande Chile, si estamos hablando de eso y ¿La U queda en dónde detrás de eso?"

Y Herrera respondió. "Son equipos distintos a tratos que tienen las sociedades o ¿Everton y Calera salen en la palestra o quién más? Es la realidad, son problemas distintos. Hay problemas más chicos, hay problemas mayores. Es así de simple".

Finalmente, De Tezanos declaró. "Pero eso es un problema de comunicación. No, no estoy de acuerdo. Católica cuando tuvo problemas de perder finales y todo estaba en la palestra. Sus dirigentes eran criticados, tremendas críticas contra el presidente Estevez y contra Luis Larraín por su manejo. Fueron gallos tan criticados como cualquiera de Colo Colo o la U en los medios de comunicación, igual", cerró.