El ex volante de la Selección Chilena, Jorge Valdivia le cayó con todo nuevamente a Claudio Borghi y lo hizo pebre con potentes declaraciones de la estadía del ex DT en La Roja

Jorge Valdivia hace sangre por sangre y le responde con todo a Claudio Borghi: "El bautizo fue un error que nosotros cometimos, pero él no se debe olvidar cuando se sube no en un buen estado al bus"

Días de mucha polémica son los que se han vivido en dentro del medio nacional, en donde Jorge Valdivia y Claudio Borghi han protagonizado un cara a cara con mucho picante y todo esto debido a las declaraciones que hizo el ‘Mago’ en conversación con Jorge Sampaoli, en donde cuestionó el rendimiento del ‘Bichi’ cuando estuvo al mando de ‘La Roja’.

Posterior a esos dichos, el ex entrenador de Colo Colo y la Selección tuvo su derecho a réplica ante las declaraciones que hizo Valdivia, en la cual le enrostró nuevamente lo que fue la indisciplina que cometió el volante y otros compañeros en ‘La Roja’ en el conocido ‘Bautizazo’.

Pero esto no quedó así, durante esta jornada Jorge Valdivia dialogó en exclusiva con El Deportivo de La Tercera y repasó con todo a Claudio Borghi, en donde partió señalando que sus declaraciones del pasado día martes en conversación con Sampaoli fueron sin la intención de generar polémica.

“Quienes estamos en este mundo deportivo tenemos que hablar siempre de lo futbolístico. Cuando en la radio en la que trabajo tuvimos la posibilidad de conversar con Jorge Sampaoli, un técnico campeón de América, exitoso en el extranjero, Jean Beausejour le hizo una salvedad al profe en la que le decía que él también tuvo muchos méritos futbolísticos, tácticos y técnicos para con esa Selección. Y que posteriormente cosechó clasificaciones a Mundial y se consagró campeón de América. Yo hago un paréntesis y agrego que entremedio de Bielsa y Sampaoli estuvo Claudio Borghi, quien no tuvo un buen rendimiento futbolístico ni táctico, donde la Selección no mostró lo que venía haciendo con Bielsa. Mi comentario fue siempre desde lo futbolístico, porque estábamos hablando de fútbol. No era un programa de farándula, nosotros estábamos hablando de fútbol”, partió señalando Valdivia.

Valdivia respaldó con todo a Sampaoli | Foto: Agencia Uno

Complementando lo anterior, el ‘Mago’ evidenció que para él el rendimiento de Borghi no fue el de los mejores en la Selección “Entre Bielsa y Sampaoli vino Borghi con malos resultados. Primero, con la eliminación en la Copa América con Venezuela, con un plantel extraordinario, con un equipo armado que dejó Bielsa. Y fuimos eliminados sin respuestas técnicas y futbolísticas desde la banca con un entrenador que era él (Borghi). Nosotros en la radio siempre intentamos hablar desde lo futbolístico, porque si no me iría a un programa de farándula a través de Instagram”, señala.

Luego, el ex volante de La Roja explica que considera insólito que el ‘Bichi’ se haya aferrado a que fue líder de una eliminatoria con la Selección, ya que eso no le sirvió de nada “Dice que su Selección estuvo primera, pero eso no significa nada. Lo que importa en esto es clasificar a los mundiales, es ser campeón, ganar cosas, y no ir primero tres o cuatro fechas, porque no indica nada. Me extraña que un tipo se jacte de que fue primero en una Eliminatoria cuando lo echan por malos resultados y después llega un entrenador que clasifica a esa selección al Mundial”, apuntó.

Profundizando en otro tema, el ‘Mago’ respiró profundo y soltó toda la artillería pesada para trapear el piso con Borghi tras el caso del Bautizazo, en donde el ex entrenador de La Roja indicó que tuvo que marginar a cuatro titulares inamovibles de la Selección y no a Valdivia.

“Me extraña que diga que no era inamovible. En Colo Colo yo era inamovible para él, lo ha declarado toda su vida. Siempre ha dicho que he sido su debilidad, es cosa de buscar en google. De hecho, él me promueve con Roberto Hernández al primer equipo de Colo Colo. Él me lleva a la Selección que disputó la Copa América en Argentina, incluso lesionado. En Colo Colo fui pilar fundamental. Y en la Selección siempre dijo que fui fijo. Vuelve a demostrar su verdadera cara cuando se siente ofendido: empieza a atacar, a hablar desde lo personal”, explicó.

Siguiendo en el tema del ‘Bautizazo’, Valdivia señala que siempre ha asumido su culpa ante esta situación y que está choreado que Borghi siempre saque al baile este tema “Yo siempre asumí mi responsabilidad en el tema del Bautizazo. Internamente y externamente siempre lo hemos asumido. Es cosa de buscar en google las explicaciones que siempre he dado. Y yo asumo mi falta. Pero él también tiene que asumir responsabilidades. Yo me equivoqué. Siento que está bien el castigo porque incumplimos a una orden. Pero Borghi debió manejarse de la misma manera que lo hizo el día anterior, porque antes de nuestro bautizazo llegó un jugador con la cabeza rota de una fiesta. Además, cuando habla de indisciplina, no creo que Bielsa o Sampaoli usaran Juan Pinto Durán los lunes para hacer asados con los amigos”, reveló a ‘El Deportivo’.

Finalmente, Valdivia acabó dando el gran golpe bajo a Borghi explicando nuevamente que en su momento él reconoció su error del ‘Bautizazo’, pero que el ‘Bichi’ no hizo aquello en un par de oportunidades, en donde reveló hechos inéditos y desconocidos del entrenador argentina dentro de su estadía en la Selección Chilena.

“El bautizo fue un error que nosotros cometimos, pero él no se debe olvidar lo que pasó en España cuando no se sube en un buen estado al bus. Se habló mucho, se comentó, se especuló, que se subió en un estado dudoso al bus. Se jugó en el estadio del Espanyol, en esa gira. Se jugaron dos partidos. A mí eso no me lo contó ningún jugador, no me lo contó ningún dirigente. ¿Si estaba tomado? Así es. Lo vio un dirigente. Que Borghi no se olvide que nosotros compartíamos con sus amigos representantes en los salones de concentración de la Copa América. Él dejaba entrar a sus amigos representantes a tomar con libertad, con amiguismo, en los salones de concentración durante la Copa América en Argentina”, cerró.