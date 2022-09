Claudio Borghi emplazó a Jorge Valdivia durante este miércoles tras los polémicos dichos del ex volante de la Selección Chilena, quien afirmó que en el ciclo del 'Bichi' en La Roja no pasó nada.

Durante la pasada de jornada de martes, Jorge Sampaoli tuvo una extensa conversación con Los Tenores de ADN y donde habló de todo. No obstante, dentro de los panelistas que componen el programa radial, se encontraba Jorge Valdivia y Jean Beausejour, quiénes fueron campeones de América bajo el mando del casildense en 2015.

Entre los temas hablados entre los dos ex seleccionados chilenos y el DT argentino, fue lo que ocurrió en el rendimiento de La Roja bajo el mando del ex técnico de Universidad de Chile y Marcelo Bielsa, dándole la importancia que se merece.

En esa línea, es que el Mago le tiró un palito a Claudio Borghi, quien estuvo en la banca de la selección entre estos dos ciclos. El ex volante declaró que “Súmale a lo que dice Jean (Beausejour), que entre medio de su llegada hubo otro entrenador (Claudio Borghi) … donde no pasó nada".

Ante los polémicos dichos de Valdivia, este miércoles a través del programa Futuro FC, el 'Bichi' le respondió con todo a su ex pupilo en Colo Colo y le dejó un par de cosas claras.

“Entre Bielsa y Sampaoli estuve yo, me imagino que se habrá referido a mí. Yo me meto normalmente en peleas de perros grandes, muy grandes y esta pelea no me parece adecuada. En sus dichos, Jorge Valdivia tiene razón, no gané nada con la selección. No pude ir al mundial, no gané la Copa América, pero sí fuimos primeros y acá me corrigen después los estadistas, fue la única selección en este sistema de Clasificatorias primera", sostuvo el comentarista.

"Terminamos ganando un partido en Bolivia y otro en Venezuela, ahí terminamos primeros. Tenía mucha esperanza con mucha gente que me rodeaba de poder hacer un buen trabajo", agregó.

Valdivia y Sampaoli compartieron en La Roja luego del ciclo de Claudio Borghi | Foto: Agencia UNO

En esa línea, es que el ex seleccionador chileno emplazó al formado en Colo Colo y le recordó el acto de indisciplina que se vivió bajo su cargo.

“Lo que sí tiene que acordarse Jorge Valdivia, que se equivoca en los dichos, que no era el mismo equipo de Bielsa y Sampaoli, porque por un acto de indisciplina tuve que sacar cinco jugadores y de los cuales cuatro eran titulares inamovibles, no Valdivia, los otros cuatro y partir de ahí evidentemente tuve problemas", expresó Borghi.

"Entonces si se refiere a que no hicimos cosas importantes, la verdad es que no, pero hicimos con los jugadores que teníamos lo que podíamos e hicimos lo mejor con buenos y malos resultados", añadió.

Y siguiendo en esa línea, es que el ex entrenador albo afirmó que fue una decisión compleja de tomar por aquel hecho.

“La verdad que tuve el coraje y fueron días muy duros, un día tremendo, de sacar cinco jugadores por indisciplina, cosa que no ocurrió antes ni después ¿Por qué lo hubo o no? Lo que pasa es que estas dos radios trabajan juntas, bajo el mismo consorcio y no hay ningún problema es que se diga mi nombre en la otra radio”.

El Mago tuvo polémicos dichos para el ciclo de Claudio Borghi en La Roja | Foto: Agencia UNO

Ante la consulta de Claudio Palma a Borghi en el panel de Futuro FC en si era necesarias las declaraciones de Valdivia, el campeón del mundial México 86 respondió y descifró una intimidad.

“Hay cosas que son incontrolables, porque a veces los códigos no son para todo el mundo exactamente igual. Voy a contar una intimidad, ADN me llamó para trabajar ahí después de la salida de Guarello y dije que no, y ese no, le permitió a Jorge Valdivia trabajar ahí", explicó.

"Entonces debería saber que lo que despojo, él lo agarra como una gran fuente de trabajo. Ojalá le vaya bien, pero todavía le falta bastante recorrido como para entender que hay que saber ubicarse donde uno está”. amplió Borghi.

Y en complemento a lo anterior, 'Bichi' cree que no tuvo una mala experiencia como entrenador en los los lugares que estuvo.

“Uno tiene que hablar de sus derrotas y logros, como entrenador no me fue tan mal. Dirigí Audax Italiano, Colo Colo, Independiente, Argentinos Juniors, Liga de Quito y fui cinco veces campeón en seis equipos o siete si quieres y tan mal no me fue, hueón", expresó.

"Lo fui en una liga importante como la argentina y no me pongo a hablar ‘fui campeón’. Fui campeón como jugador de bastante cosas y no ando diciendo nada. Me fue mal la mayoría de las veces, fui jugador por más de 20 años y no me fue en todos los lados bien, pero es una anécdota”, concluyó aquel tema.

El Bichi estuvo en la Selección Chilena entre el 2011 y 2012 | Foto: Agencia UNO

Por último, fue interrogado en el programa radial con que si le dolieron estos dichos de su ex jugador en el Cacique.

“Me duelen porque lo conozco hace mucho tiempo. Conozco a su mamá, a su papá, hermano y no sé si alguna vez fui importante en su vida. Me molesta que la gente tenga el odio a flor de piel, pero cada uno sabrá como maneja su situación y su vida, pero es algo que me llama mucho la atención”, cerró.