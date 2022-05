José María Carrasco no está ni ahí con sus detractores en Universidad de Chile y asegura que su nivel va en alza: "He ido de menos a más"

José María Carrasco llegó para esta temporada a Universidad de Chile con la misión y la intensión de afirmar una defensa azul que el año pasado había flaqueado en demasía y que, incluso, estuvo a cinco minutos de bajar por segunda vez en su historia a la segunda categoría de fútbol chileno.

Pese al cartel de internacional con el que llegó y sus pergaminos por la selección boliviana, el altiplánico no se ha podido afirmar en la zaga azul y su nivel ha sido duramente criticado por la parcialidad azul.

En conversación con el portal de noticias As, Carrasco hizo un análisis de las dificultades azules este semestre: “A medida que ha pasado el tiempo, si bien se han visto cosas buenas, hemos tenido partidos donde nos ha costado tener regularidad. En el camino ha habido cambios, como el cambio de técnico y hoy por hoy estamos futbolísticamente y anímicamente mejor. Hay que tratar de que el segundo semestre sea mucho mejor”, aseguró.

Carrasco cree estar subiendo su nivel. | Foto: Archivo

Pese a las críticas que le llueven cada vez que se pone la U en el pecho, Carrasco hace una evaluación positiva del semestre: “He ido creciendo de menos a más. Veía de un año sin jugar, en lo futbolístico y mental repercute, uno se llena de duda sobre si va volver igual o si podrá recuperar su nivel. He tratado de sacarme esos fantasmas, pero sobre todo ir creciendo de a poco. Ha sido un semestre complicado, pero que me ha servido para crecer en lo personal”.

Bajo esa misma línea, el altiplánico aseguró que “Si bien yo era consciente de que se iba a mirar de reojo que viniera un boliviano de no jugar prácticamente un año, creo que muchas veces las críticas son un poco injustas, pero tampoco es que le doy mucha importancia(…) trato de hacerme fuerte y aferrarme a lo positivo.

Carrasco, además, dijo que no saben nada de Diego López, que solo están enfocados con Sebastián Miranda y lo otro se verá en su momento. ¿Salida anticipada e la U?: “Tengo contrato hasta diciembre. Ni el club ni mi representante me lo han comunicado y tampoco es algo que yo quisiera ir a preguntar, porque tengo contrato vigente, me mentalizo en eso”, cerró.