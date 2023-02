Juan Cristóbal Guarello aconseja a Arturo Vidal: "Necesita un cambio, este Vidal hoy no sirve y no le va a aportar demasiado a la Roja"

Arturo Vidal no lo pasa para nada bien en Brasil. El mediocampista chileno ha perdido protagonismo en Flamengo y en las últimas horas hizo nuevamente noticia, esto porque el bicampeón de América tuvo una furiosa reacción al enterarse que no iba a ingresar al terreno de juego ante Boavista por el Campeonato Carioca, acto por el cual el King salió a pedir disculpas en su cuenta de Twitter.

"Primero que todo, quiero pedir disculpa por mi reacción durante el partido de ayer, al no entrar al campo de juego debo aclarar que siempre me ha gustado participar desde el juego ya que lo he hecho durante toda mi carrera, sé que aveces mi temperamento me gana", dijo el oriundo de San Joaquín.

Vidal quiere volver a tener protagonismo en el Mengao | Foto: Getty Images

Fiel a su estilo, Juan Cristóbal Guarello, panelista de Deportes Agricultura, le mandó una advertencia al astro nacional sobre su estilo de juego en tierras cariocas.

"Él pretende jugar como lo hacía a los 25 años y no le da. Si tu ves y haces una análisis, cada vez se barre a más distancia y ya no está llegando sobrado con lo que tenía él que era esa recuperación y salía jugando, lo que tiene que él aplicar ahora es el oficio. Él debería ganar de intelegencia, de puro oficio y saber donde pararse", comenzó diciendo el reconocido comunicador.

"¿Por qué uno le importa Vidal? Porque a nosotros nos interesa como futbolista y como potencial hombre de selección pensando que hay eliminatorias a la vuelta de la esquina. Este Vidal hoy no sirve, este Vidal no le va a la Selección Chilena no le va a aportar demasiado. Tenemos que ser lo suficientemente honestos que ya no de manera supersticiosa, está bien lo respetan los rivalesy le tienen admiración, pero saben que por ahí van a pasar...Este Vidal necesita un click, un cambio"

Recordar que Vidal ha disputado 28 encuentros con la camiseta del Mengao desde su llegada del FC Barcelona, lo que no ha dejado para nada contento al ex futbolista de Colo Colo.