Hablar de Rodrigo Barrera en Universidad Católica es hablar del goleador histórico del cuadro cruzado quien, tras haber pasado de la UC a la U, fue resistido por gran parte de la hinchada cruzada desde ese momento en adelante.

En conversación con el programa ESPN F Show, Barrera recordó su traumática salida de Universidad Católica e incluso reveló que tuvo la posibilidad de haber llegado a Colo Colo cuando firmó por Universidad de Chile produciendo un quiebre con el fanático de la UC.

“La gente tiene que saber que no me fui porque me quería ir de la UC, me echaron de la Católica. Cuando me echan el 96, en la Católica se estipulaba que un jugador no se podía mostrar para otro club, entonces me dejaron seis meses sin llegar a San Carlos, sin poder acceder a las instalaciones. Botado, no podía ni llegar”, arrancó en un crudo relato.

Barrera pasó de la UC a la U y pudo haber llegado a Colo Colo. | Foto: Archivo

A fines de ese recordado año, Barrera termina firmando por Universidad de Chile, pero no fue el único club interesado en él y el ex jugador cuenta por qué se decidió por la U: “Llegué a final de año y tenía a Colo Colo y la U para irme. Me habían llamado los dos clubes. Tenía más amigos en la U por la selección, más gente cercana y en Colo Colo los conocía también, pero no tenía tan buena onda como en la U. Decidí la U por eso y por eso me pasaron factura porque yo dije que me trataron increíble ahí”.

Tras cinco temporadas con Universidad de Chile, Barrera volvió a Universidad Católica, pero no tuvo el recebimiento que pensó que iba a tener por ser el goleador histórico del cuadro cruzado -y que lo mantiene hasta el día de hoy-.

"El 2002 cuando vuelvo a la católica ahí la gente me puteaba, me decía traidor, vendido, mercenario. ¿Por qué? Si me echaron, yo no tenía donde jugar. Fue penca. Estuve desde los 11 hasta los 26. Es como que te echaran de tu casa y te dejaran botado, nunca más pude volver a Universidad Católica”, remató.