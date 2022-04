Los Cruzados reciben al Romántico Viajero este sábado a las 18:00 en San Carlos de Apoquindo en un duelo de dos equipos que aún no logran despegar en el Campeonato Nacional 2022.

Universidad Católica y Universidad de Chile animarán el partido con más expectativa de la octava fecha del Campeonato Nacional 2022 este sábado a las 18:00 en el estadio San Carlos de Apoquindo. Ambos equipos llegan con una necesidad urgente de sumar tres puntos para recortar distancias con Colo Colo que por ahora lidera la tabla de posiciones con 17 puntos y Cobresal que es escolta con 16, pero con un partido menos el que jugará ante Huachipato este domingo a las 15:00 en el estadio CAP de Talcahuano.

Los Cruzados llegan con cuatro derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional que los tienen en la novena posición con 9 unidades, por lo que buscarán cortar la mala racha en la previa a lo que será su visita a Talleres de Córdoba el próximo miércoles a las 18:00 por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2022.

Por su parte, el Romántico Viajero terminó con un registro negativo de cuatro encuentros consecutivos sin ganar (tres derrotas y un empate) con su triunfo por 1-0 ante la Unión Española en el encuentro pendiente por la sexta fecha que se disputó en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El equipo de Santiago Escobar se ubica en la octava posición con 11 puntos.

Cristián Paulucci trabaja en variantes al esquema 4-3-3, pero no coincide con que los adversarios descubrieron la fórmula de la UC: "Bueno, como nos pasó en estas racha negativa que todos ustedes saben, no sé si la palabra y que no coincido con eso fue ‘agarrarnos la mano'".

Santiago Escobar pone el foco en darle más confianza al equipo desde el planteamiento táctico: "Hemos venido estableciendo parámetros para que el equipo vaya tomando seguridad. Creo que el equipo ha ido ganando seguridad jugando en la zona más intermedia”.

Respecto al público, el Clásico Universitario sólo se jugará con hinchas de la Universidad Católica. Los Cruzados tomaron la decisión de no vender entradas a los fanáticos de la Universidad de Chile.

Probables formaciones

Universidad Católica: Sebastián Pérez; Branco Ampuero, Nehuén Paz y Alfonso Parot en defensa; Raimundo Rebolledo, Juan Leiva, Felipe Gutiérrez, Cristián Cuevas; Diego Buonannotte; Gonzalo Tapia y Fernando Zampedri

Universidad de Chile: Hernán Galíndez; Yonathan Andía, José María Carrasco, Ignacio Tapia, Marcelo Morales en defensa; Álvaro Brun; Israel Poblete, Luis Felipe Gallegos; Jeisson Vargas; Junior Fernandes y Ronnie Fernández.