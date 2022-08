El ex portero asegura que la U terminará sufriendo en esta recta final del Campeonato Nacional con el tema del descenso.

Universidad de Chile no levanta cabeza, pues el pasado fin de semana sufrió una nueva derrota en el Campeonato Nacional 2022 y esta vez fue ante Curicó Unido por 3-1. Con este resultado, la U se encuentra en la terceradécima posición y está a tres puntos del descenso.

Waldemar Méndez comentó en Futuro FC el complejo escenario que está viviendo el equipo universitario. El ex portero asegura que los azules continuarán complicando en lo que resta de torneo y apuntó a Diego López.

"La U está complicada y se puede aún complicar más por lo que le viene, porque está jugando con una juvenil reforzada hasta que recupere por ahí algún otro jugador, porque sufre expulsiones que le terminan complicando los partidos, porque no tiene la claridad necesaria ni para derfender y atacar, y porque Diego López no conoce la idiosincrasia y no ha logrado plasmar su idea futbolística", dijo Méndez.

"Un equipo grande en ese entorno le complica más que los equipos menores como Serena, Coquimbo, Antofagasta, que tiene la presión de no descender, pero no tienen ese marco que te da o cede la hinchada para la que representes dentro del campo de juego. La U va a acaparar toda la atención de aquí a fin de torneo", cerró el comentarista.

Ahora la Universidad de Chile debe preparar la llave de octavos de final de la Copa Chile y que es ante Cobresal. Luego, se enfoncará en un nuevo duelo por el campeonato y que será el Clásico Universitario frente a Universidad Católica.