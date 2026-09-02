Coquimbo Unido derrotó en la agonía por 1-0 al Campanil y consiguió su primer triunfo en la segunda rueda.

Coquimbo Unido tuvo que remar hasta los minutos finales para llevarse un revitalizador triunfo por 1-0 frente a Universidad de Concepción en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso en un duelo pendiente por la Fecha 16 de la Liga de Primera.

En un partido que se disputó a puertas cerradas en el reducto coquimbano tras la determinación de la Delegación Presidencial por los graves incidentes del pasado domingo, el conjunto Pirata rompió la mala racha de cinco partidos sin ganar y consiguió su primer festejo en la segunda rueda.

Pese a que el trámite fue parejo en largos pasajes del encuentro, el gol del triunfo aurinegro llegó a los 84′ tras anotación de cabeza de Luis Riveros, quien de sobrepique conectó un córner cuando el partido se iba.

De esta manera, Coquimbo Unido llegó a los 29 puntos y se ubicó en la 8° posición quedando a tres unidades de los puestos de copas internacionales. En tanto, la U. de Conce se estancó en el antepenúltimo puesto de la tabla con 22 unidades.

En la próxima fecha, el vigente campeón del fútbol chileno visitará a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, mientras que el Campanil enfrentará a Palestino en La Cisterna.

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Así quedó la tabla de posiciones