Colo Colo sufre sensible baja para visitar a Huachipato: “No va a viajar con el equipo”

Jonathan Villagra queda al margen del compromiso por la fecha 22 de la Liga de Primera. Tendrá que recuperarse.

Colo Colo debe reordenar su esquema táctico para visitar a Huachipato por la Liga de Primera. La escuadra alba tendrá una serie de bajas para su encuentro en el sur del país. ¿Qué pasó?

Además de no poder contar con Javier Correa por suspensión, el conjunto de Macul tendrá que suplir la ausencia de una de sus mayores figuras en la retaguardia. Así lo reportó Radio ADN.

Según indicó dicho medio, Jonathan Villagra queda al margen para el enfrentamiento por la fecha 22 del certamen local. Tendrá que recuperarse y no estará en Concepción.

“Jonathan Villagra no va a viajar con el equipo hacia el Biobío debido al problema en la rodilla que aquejó en el último compromiso ante Audax Italiano“, comenzó señalando el sitio.

“De hecho, durante la jornada de este miércoles, el defensor central se realizó un tratamiento de plaquetas en el sector afectado, con la misión de acelerar su recuperación”, agregó.

Jonathan Villagra queda al margen en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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¿Cuándo vuelve Jonathan Villagra en Colo Colo?

Finalmente, se reveló cuánto tiempo estará fuera de las canchas el zaguero. Si el plan marcha a la perfección, solo se perderá un partido. Luego, regresará en gloria y majestad.

“Se espera que aproveche esta semana para descansar esa rodilla y estar disponible para volver a la titularidad en la siguiente jornada del torneo nacional“, cerró.