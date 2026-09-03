Fernando Gago recibe fantástica noticia en U. de Chile para recibir a Coquimbo Unido

Octavio Rivero entrena con normalidad y puede ser alternativa para el duelo por la Liga de Primera. Su citación dependerá de su rodilla.

Universidad de Chile se alista para recibir a Coquimbo Unido por la Liga de Primera. El conjunto estudiantil debe ganar para seguir con vida en la lucha por un cupo rumbo a certámenes internacionales.

Y para ello, el cuerpo técnico de Fernando Gago puede contar con un anhelado regreso. Luego de prácticamente siete meses de espera, el entrenador festeja por uno de sus dirigidos.

¿De quién se trata? Según indica La Magia Azul, ese el caso de Octavio Rivero. Si su rodilla está en óptimas condiciones, será alternativa para el enfrentamiento contra el elenco aurinegro.

“De mantener esta estabilidad durante las próximas jornadas, el atacante recibirá la anhelada alta competitiva para meterse de lleno entre los convocados frente a los piratas“, lanzó el medio.

Luego, agregó: “El calvario deportivo del ariete se remonta al pasado 13 de febrero, fecha en que disputó sus últimos 20 minutos con la gloriosa camiseta azul durante la igualdad sin goles frente a Palestino”.

Octavio Rivero alista su retorno. (Foto: Universidad de Chile)

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Universidad de Chile espera a Octavio Rivero

Finalmente, la publicación advierte que todo dependerá del estado físico del delantero uruguayo. Puede ser una opción en el banco de suplentes contra el vigente campeón.

“Existe una posibilidad de que el charrúa sea citado en este encuentro, aunque todo dependerá de lo que decida Fernando Gago en el último entrenamiento”, concluyó el sitio.