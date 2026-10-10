Alineaciones de Coquimbo y Colo-Colo por la Campeonato Nacional: formaciones probables

Coquimbo y Colo-Colo se enfrentan este domingo 11 de octubre por la Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Coquimbo vs. Colo-Colo este domingo 11 de octubre desde las 15:00 hora de Chile por la Campeonato Nacional: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Coquimbo y Colo-Colo

Coquimbo viene de caer 2-3 ante Cobresal y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Colo-Colo viene de empatar 1-1 con Deportes Concepción y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Coquimbo y Colo-Colo

Coquimbo (4-2-3-1): Diego Sanchez, Juan Cornejo, Manuel Fernandez, Francisco Salinas, Benjamin Gazzolo, Cristian Zavala, Sebastian Galani, Alejandro Camargo, Nicolás Johansen, Luis Riveros, Pablo Rodriguez. DT: Hernan Caputto.

Colo-Colo (3-4-2-1): Gabriel Maureira, Erick Wiemberg, Arturo Vidal, Ivan Roman, Lautaro Pastran, Leandro Hernandez, Diego Ulloa, Victor Mendez, Alvaro Madrid, Jeyson Rojas, Maximiliano Romero. DT: Fernando Ortíz.

Suplentes de Coquimbo: Gonzalo Flores, Guido Vadala, Lucas Pratto, Salvador Cordero, Matias Zepeda, Lukas Soza, Sebastian Cabrera, Facundo Pons, Benjamin Chandia.

Suplentes de Colo-Colo: Alonso Olguin, Tomas Alarcon, Francisco Marchant, Javier Correa, Marcos Bolados, Eduardo Villanueva, Matias Fernandez-Pardo, Bruno Torres, Cristian Diaz, Felipe Raipan.

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