Alineaciones de Coquimbo y Colo-Colo por la Campeonato Nacional: formaciones probables

Se viene Coquimbo vs. Colo-Colo este domingo 11 de octubre desde las 15:00 hora de Chile por la Campeonato Nacional: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Coquimbo y Colo-Colo
Coquimbo viene de caer 2-3 ante Cobresal y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Colo-Colo viene de empatar 1-1 con Deportes Concepción y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Coquimbo y Colo-Colo
Coquimbo (4-2-3-1): Diego Sanchez, Juan Cornejo, Manuel Fernandez, Francisco Salinas, Benjamin Gazzolo, Cristian Zavala, Sebastian Galani, Alejandro Camargo, Nicolás Johansen, Luis Riveros, Pablo Rodriguez. DT: Hernan Caputto.
Colo-Colo (3-4-2-1): Gabriel Maureira, Erick Wiemberg, Arturo Vidal, Ivan Roman, Lautaro Pastran, Leandro Hernandez, Diego Ulloa, Victor Mendez, Alvaro Madrid, Jeyson Rojas, Maximiliano Romero. DT: Fernando Ortíz.
Suplentes de Coquimbo: Gonzalo Flores, Guido Vadala, Lucas Pratto, Salvador Cordero, Matias Zepeda, Lukas Soza, Sebastian Cabrera, Facundo Pons, Benjamin Chandia.
Suplentes de Colo-Colo: Alonso Olguin, Tomas Alarcon, Francisco Marchant, Javier Correa, Marcos Bolados, Eduardo Villanueva, Matias Fernandez-Pardo, Bruno Torres, Cristian Diaz, Felipe Raipan.
La previa de Coquimbo y Colo-Colo: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 11 de octubre
- Hora: 15:00 (hora de Chile)
- Historial: 36 cruces — Coquimbo ganó 6, Colo-Colo ganó 21 y empataron 9
- Último antecedente: 13/05/2026: Coquimbo 1-0 Colo-Colo
- Próximo partido de Coquimbo: vs. Ñublense, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de Colo-Colo: vs. Palestino, domingo 25 de octubre