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Campeonato Nacional

Alineaciones de Deportes Limache y Audax Italiano por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Deportes Limache y Audax Italiano se enfrentan este lunes 2 de noviembre por el Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

Deportes Limache vs. Audax, Campeonato Nacional
Deportes Limache vs. Audax, Campeonato Nacional

Deportes Limache recibe a Audax Italiano este lunes 2 de noviembre desde las 18:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 26 del Campeonato Nacional. Deportes Limache viene de ganarle 1-0 a Universidad de Concepción y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Audax Italiano viene de empatar 1-1 con Universidad Católica y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Deportes Limache y Audax Italiano

Deportes Limache (4-2-3-1): César, Dylan Escobar, Augusto Ezequiel Aguirre, Alfonso Parot, Javier Rojas, Misael Llantén, Axel Alfonzo, César Fuentes, Daniel Castro, Gonzalo Sosa, Jean Meneses. DT: Víctor Rivero.

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Audax Italiano (4-4-2): Tomás Ahumada, Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Felipe Salomoni, Paolo Luis Guajardo, Mario Sandoval, César Pinares, Giovani Chiaverano Meroi, Diego Coelho, Ariel Uribe. DT: Patricio Graff.

La previa de Deportes Limache y Audax Italiano: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 2 de noviembre
  • Hora: 18:00 (hora de Chile)
  • Historial: 3 cruces — Deportes Limache ganó 1, Audax Italiano ganó 1 y empataron 1
  • Último antecedente: 25/04/2026: Audax Italiano 2-2 Deportes Limache
  • Próximo partido de Deportes Limache: vs. Universidad Católica, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Audax Italiano: vs. Coquimbo, domingo 8 de noviembre
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