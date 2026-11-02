Alineaciones de Deportes Limache y Audax Italiano por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Deportes Limache y Audax Italiano se enfrentan este lunes 2 de noviembre por el Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

Deportes Limache recibe a Audax Italiano este lunes 2 de noviembre desde las 18:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 26 del Campeonato Nacional. Deportes Limache viene de ganarle 1-0 a Universidad de Concepción y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Audax Italiano viene de empatar 1-1 con Universidad Católica y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.

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