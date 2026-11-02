Alineaciones de Deportes Limache y Audax Italiano por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Deportes Limache recibe a Audax Italiano este lunes 2 de noviembre desde las 18:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 26 del Campeonato Nacional. Deportes Limache viene de ganarle 1-0 a Universidad de Concepción y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Audax Italiano viene de empatar 1-1 con Universidad Católica y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Deportes Limache y Audax Italiano
Deportes Limache (4-2-3-1): César, Dylan Escobar, Augusto Ezequiel Aguirre, Alfonso Parot, Javier Rojas, Misael Llantén, Axel Alfonzo, César Fuentes, Daniel Castro, Gonzalo Sosa, Jean Meneses. DT: Víctor Rivero.
Audax Italiano (4-4-2): Tomás Ahumada, Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Felipe Salomoni, Paolo Luis Guajardo, Mario Sandoval, César Pinares, Giovani Chiaverano Meroi, Diego Coelho, Ariel Uribe. DT: Patricio Graff.
La previa de Deportes Limache y Audax Italiano: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 2 de noviembre
- Hora: 18:00 (hora de Chile)
- Historial: 3 cruces — Deportes Limache ganó 1, Audax Italiano ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 25/04/2026: Audax Italiano 2-2 Deportes Limache
- Próximo partido de Deportes Limache: vs. Universidad Católica, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Audax Italiano: vs. Coquimbo, domingo 8 de noviembre