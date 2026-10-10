Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Campeonato Nacional

Alineaciones de Deportes Limache y Palestino por la Campeonato Nacional: formaciones probables

Deportes Limache y Palestino se enfrentan este domingo 11 de octubre por la Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

Deportes Limache vs. Palestino, Campeonato Nacional
Deportes Limache vs. Palestino, Campeonato Nacional

Se viene Deportes Limache vs. Palestino este domingo 11 de octubre desde las 20:00 hora de Chile por la Campeonato Nacional: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Deportes Limache y Palestino

Deportes Limache viene de caer 0-1 ante Unión La Calera y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

+ Seguinos en

Palestino viene de caer 2-3 ante Universidad Católica y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Deportes Limache y Palestino

Deportes Limache (4-3-3): Claudio Gonzalez, Javier Rojas, Alfonso Parot, Augusto Aguirre, Dylan Escobar, Leonardo Valencia, Tiago Galletto, Misael Llanten, Daniel Castro, Marcos Arturia, Jean Meneses. DT: Victor Rivero.

Palestino (4-4-2): Sebastian Perez, Dilan Zuniga, Enzo Roco, Antonio Alejandro Ceza Gavilán, Bryan Carrasco, Cesar Munder, Sebastian Gallegos, Dylan Glaby, Marcelo Eggel, Ronnie Fernandez, Joe Abrigo. DT: Guillermo Farre.

Suplentes de Deportes Limache: Marcelo Flores, Axel Alfonzo, Cesar Fuentes, Gonzalo Sosa, Hugo Martinez, Vicente Alvarez, Flavio Moya, Yerko Gonzalez, Vicente Carcamo.

Suplentes de Palestino: Sebastián Rodrigo Salas Aránguiz, Nicolas Meza, Albert Gomez, Francisco Montes, Gonzalo Tapia, Martin Araya, Dilan Salgado, Ian Alegria, Gaspar Ruz.

La previa de Deportes Limache y Palestino: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 11 de octubre
  • Hora: 20:00 (hora de Chile)
  • Historial: 6 cruces — Deportes Limache ganó 0, Palestino ganó 5 y empataron 1
  • Último antecedente: 12/05/2026: Palestino 3-2 Deportes Limache
  • Próximo partido de Deportes Limache: vs. Universidad de Concepción, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de Palestino: vs. Colo-Colo, domingo 25 de octubre
Bolavip Chile
Bolavip Chile
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones