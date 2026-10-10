Alineaciones de Deportes Limache y Palestino por la Campeonato Nacional: formaciones probables

Se viene Deportes Limache vs. Palestino este domingo 11 de octubre desde las 20:00 hora de Chile por la Campeonato Nacional: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Deportes Limache y Palestino
Deportes Limache viene de caer 0-1 ante Unión La Calera y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Palestino viene de caer 2-3 ante Universidad Católica y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Deportes Limache y Palestino
Deportes Limache (4-3-3): Claudio Gonzalez, Javier Rojas, Alfonso Parot, Augusto Aguirre, Dylan Escobar, Leonardo Valencia, Tiago Galletto, Misael Llanten, Daniel Castro, Marcos Arturia, Jean Meneses. DT: Victor Rivero.
Palestino (4-4-2): Sebastian Perez, Dilan Zuniga, Enzo Roco, Antonio Alejandro Ceza Gavilán, Bryan Carrasco, Cesar Munder, Sebastian Gallegos, Dylan Glaby, Marcelo Eggel, Ronnie Fernandez, Joe Abrigo. DT: Guillermo Farre.
Suplentes de Deportes Limache: Marcelo Flores, Axel Alfonzo, Cesar Fuentes, Gonzalo Sosa, Hugo Martinez, Vicente Alvarez, Flavio Moya, Yerko Gonzalez, Vicente Carcamo.
Suplentes de Palestino: Sebastián Rodrigo Salas Aránguiz, Nicolas Meza, Albert Gomez, Francisco Montes, Gonzalo Tapia, Martin Araya, Dilan Salgado, Ian Alegria, Gaspar Ruz.
La previa de Deportes Limache y Palestino: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 11 de octubre
- Hora: 20:00 (hora de Chile)
- Historial: 6 cruces — Deportes Limache ganó 0, Palestino ganó 5 y empataron 1
- Último antecedente: 12/05/2026: Palestino 3-2 Deportes Limache
- Próximo partido de Deportes Limache: vs. Universidad de Concepción, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de Palestino: vs. Colo-Colo, domingo 25 de octubre