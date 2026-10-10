Alineaciones de Everton y La Serena por la Campeonato Nacional: formaciones probables

Se viene Everton vs. La Serena este domingo 11 de octubre desde las 12:30 hora de Chile por la Campeonato Nacional: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Everton y La Serena
Everton viene de ganarle 3-1 a Ñublense y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
La Serena viene de caer 0-3 ante U de Chile y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Everton y La Serena
Everton (3-4-3): Jose Ignacio Gonzalez, Valentin Vidal, Diego Oyarzun, Nicolas Baeza, Alan Medina, Benjamin Berrios, Lucas Soto, Joaquin Moya, Nicolás Montiel, Julian Alfaro, Emiliano Ramos. DT: Walter Ribonetto.
La Serena (3-4-3): Jose Tapia, Rafael Delgado, Fernando Dinamarca, Ian Franco Rasso, Matias Marin, Gonzalo Escalante, Francis Mac Allister, Bruno Gutierrez, Angelo Henriquez, Jeisson Vargas, Felipe Chamorro. DT: Felipe Gutierrez.
Suplentes de Everton: Oscar Opazo, Hugo Magallanes, Ramiro Gonzalez, Gustavo Charrupi, Vicente Fernandez, Josue Ovalle, Kirkman Esteban, Braian Martinez, Cristian Palacios.
Suplentes de La Serena: Federico Lanzillotta, Matias Perez, Sebastian Diaz, Alexander Oroz, Diego Rubio, Joaquin Gutierrez, Milovan Velasquez, Joan Orellana, Matias Pinto.
La previa de Everton y La Serena: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 11 de octubre
- Hora: 12:30 (hora de Chile)
- Historial: 31 cruces — Everton ganó 11, La Serena ganó 11 y empataron 9
- Último antecedente: 11/04/2026: La Serena 1-0 Everton
- Próximo partido de Everton: vs. U de Chile, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de La Serena: vs. Deportes Concepción, domingo 25 de octubre