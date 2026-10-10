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Campeonato Nacional

Alineaciones de Everton y La Serena por la Campeonato Nacional: formaciones probables

Everton y La Serena se enfrentan este domingo 11 de octubre por la Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

Everton CD vs. La Serena, Campeonato Nacional
Everton CD vs. La Serena, Campeonato Nacional

Se viene Everton vs. La Serena este domingo 11 de octubre desde las 12:30 hora de Chile por la Campeonato Nacional: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Everton y La Serena

Everton viene de ganarle 3-1 a Ñublense y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

La Serena viene de caer 0-3 ante U de Chile y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Las alineaciones de Everton y La Serena

Everton (3-4-3): Jose Ignacio Gonzalez, Valentin Vidal, Diego Oyarzun, Nicolas Baeza, Alan Medina, Benjamin Berrios, Lucas Soto, Joaquin Moya, Nicolás Montiel, Julian Alfaro, Emiliano Ramos. DT: Walter Ribonetto.

La Serena (3-4-3): Jose Tapia, Rafael Delgado, Fernando Dinamarca, Ian Franco Rasso, Matias Marin, Gonzalo Escalante, Francis Mac Allister, Bruno Gutierrez, Angelo Henriquez, Jeisson Vargas, Felipe Chamorro. DT: Felipe Gutierrez.

Suplentes de Everton: Oscar Opazo, Hugo Magallanes, Ramiro Gonzalez, Gustavo Charrupi, Vicente Fernandez, Josue Ovalle, Kirkman Esteban, Braian Martinez, Cristian Palacios.

Suplentes de La Serena: Federico Lanzillotta, Matias Perez, Sebastian Diaz, Alexander Oroz, Diego Rubio, Joaquin Gutierrez, Milovan Velasquez, Joan Orellana, Matias Pinto.

La previa de Everton y La Serena: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 11 de octubre
  • Hora: 12:30 (hora de Chile)
  • Historial: 31 cruces — Everton ganó 11, La Serena ganó 11 y empataron 9
  • Último antecedente: 11/04/2026: La Serena 1-0 Everton
  • Próximo partido de Everton: vs. U de Chile, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de La Serena: vs. Deportes Concepción, domingo 25 de octubre
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