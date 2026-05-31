Un lamentable episodio se vivió el sábado en el partido entre Deportes La Serena y Colo Colo, donde ocurrió una violenta agresión.

El sábado Colo Colo festejó en el Estadio La Portada al imponerse por 4-2 en su visita a Deportes La Serena, por la decimocuarta fecha de la Liga de Primera 2026, resultado que sigue alejando a los albos en la cima de la tabla de posiciones.

Pero no todo fue alegría para los hinchas del Cacique, pues varios fueron ferozmente agredidos en el interior del reducto y también en los exteriores, donde se captaron las imágenes más graves.

Si bien para este compromiso estaba autorizado el público del equipo visitante, las víctimas se habrían infiltrado en la zona que estaba designada para el local, por lo que fueron desalojados entre empujones luego de ser advertidos.

Y al salir del recinto deportivo quedaron a la deriva, donde los barristas granates los atacaron, propinándole a un individuo una violenta golpiza en los accesos del estadio.

Hasta el momento no se conoce el estado del principal afectado, mientras que el resto habría podido salir en medio de los ataques.

Mira el VIDEO a continuación [IMÁGENES SENSIBLES]

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En síntesis